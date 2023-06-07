自從AI繪圖技術大為普及後，將動畫角色真人化的數碼畫家愈來愈多，泰國電子畫師「Khanes Athiratanakran」早前就嘗試將《鬼滅之刃》的角色化為真人。原來在人工智能「眼」中，炎柱大哥竟然是一個外國人而非日本人。更意想不到是，蝶屋敷三位「豆豆眼」三姊妹，化為真人後cute爆芒，比禰豆子更可愛！



豆豆眼三姐．真人化後可愛得犯規

蝶屋敷（中文又稱蝶屋）是虫柱胡蝶忍與共亡姐胡蝶加奈惠主理，專門讓鬼殺隊隊士療養傷勢的部屋，炭治郎、善逸、伊之助能夠在多次大戰中復原，都是多得她們。除了香奈乎不時會在此幫忙，主力負責照顧隊士的就是神崎葵（後來嫁了伊之助），以及「三姐妹」寺內千代、中原須美、高田菜穗。因為蝶屋的劇情主打感人、輕鬆，所以三姐妹不時都是以Q版風格去畫，「豆豆眼」勁cute。

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先睇幾位主角AI真人／原動畫造型比較，最後就到AI真人化三姊妹（點圖放大）

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泰國電子畫師「Khanes Athiratanakran」真的很強，除了動畫真人化，他還有其他AI美少女作品，可以上facebook看看。近年大多數動畫「慘被」真人化後都非常難看，漸漸覺得，不如用AI製作CG真人版，可能會比較順眼呢（笑），希望他可以將其他九柱和上下弘月都真人化啦。

Khanes Athiratanakran facebook：連結

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