中川翔子宣布婚訊後收大量死亡恐嚇｜原來《我推的孩子》中，女性藝人結婚刺激粉絲動殺意的情節，在真實世界也確實在發生！「宅界女神」中川翔子（38歲）6月1日在Twitter發表震撼消息：原來她在4月尾宣布結婚後，連月來收到大量死亡恐嚇！



狂粉留言：「你距離人生交叉點得返47小時！」

6月1日，中川翔子分別在YouTube拍片、於Twitter張圖死亡恐嚇截圖，一個月以來，中川翔子都收到大量暗示想她去死、想她消失的留言／貼文，而且種截圖可見不只一個Twitter 戶口出文，雖然沒有tag中川翔子，但就明言要她死：「點解要同咁嘅人扯上關係！」（有可能是指中川的未婚夫）、「畀你48小時好好考慮係咪要結婚，你距離人生交叉點得返47小時！」、「我要你從娛樂圈和人類世界消失！」寫到這類字眼，根本就已達到「預告殺人」的地步，中川表明已採取法律行動、去警局備案。

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更有人張貼了一首初音未來的歌曲，表示：「給中川翔子，踏入6月、聽聽你人生最後的主題曲吧！」歌詞原來非常可怕！令人不寒而慄，真的很擔心中川的安全：

埋葬那隻吠叫的流浪狗 在冒出黑煙的天空中



一個圍繞著問題和無數的華而不實的潰爛世界的結束



如果沒有天堂與地獄



那麼誰能制裁這個混濁的現實呢



疑中川宣布婚訊觸怒狂粉

在動畫《我推的孩子》中，19歲美少女偶像星野愛因未婚生仔的事被狂迷發現，竟上門刺殺了她。中川翔子在4月尾透露將與年齡相約的圈外男性成親，更表示男方很有愛心：「很喜歡他愛護動物、為夢想而努力工作的性格特質」中川本身有收養及暫託流浪貓狗，又幫手宣傳，是個知名的愛護動物藝人，有網民就估計雙方是因寵物而結緣，網民都感到好sweet、想不到仍有人無法真心祝福她，甚至咒她去死。相信，今年已38歲、且不是走idol路線的中川翔子，宣布結婚後似乎也一樣觸動到fans的神經。

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宅界女神結束單身｜YouTube終極性感造型大回顧

中川翔子雖然不是走idol路線，但是她的YouTube和Twitter常常都會派福利，所以擁有不少忠心fans。未來她結婚成為人妻後，這類內容應該就會漸漸減少，現在就一起回帶，回顧宅界女神單身前終極性感照大：比堅尼水著！超正身材1日200萬點擊

相隔100億年（誇張手法）的水著（中川翔子 YouTube）

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