《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》Spider-Man: Across the Spider-Verse｜在6月1日上映的動畫電影《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》續集中，將有上240位不同版本的蜘蛛俠客串（有些只過鏡當彩蛋），今次蜘蛛俠們將進行「內戰」，未來版Spider man 2099竟追殺主角黑人蜘蛛俠Miles仔！上集沒看過的你，可能會非常混亂，即睇故事整理、十要角介紹。



溫故知新｜動畫版多元蜘蛛宇宙整理

其實2018年上映的Spider-man 動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》，比Tom Holland MCU版《蜘蛛俠3 不戰無歸》更早玩多元宇宙「蜘蛛俠」team up，當中人物更加多，故事雖簡單但沒看過上集，就不會理解今集《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》在講甚麼。除建議有Disney Plus的朋友，入場前去看一次，以下為大家提供上集故事劇情／角色簡介：

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇照

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故事主舞台版本的Peter Parker 為阻止金霸王Kingpin打開多元宇宙大門而慘死；目擊案發過程的黑人少年麥爾斯(Miles Morales 上圖中間)，意外繼承蜘蛛俠力量（更會隱形、還有像「毒咬」的生物電攻擊），又認識了從其他宇宙穿越而來的多元蜘蛛俠（上圖左起）：父親製作的蜘蛛機械人SP//dr Suit拍檔的美日混血女生Peni Parker、少女蜘蛛俠Spider-Gwen／Gwen Stacy、搞笑漫畫版蜘豬俠 Peter Poker、中年版Peter Parker（右2）、黑白漫畫世界Spider-Man Noir 暗影蜘蛛俠（右1），組成蜘蛛俠聯盟阻止世界進一步崩壞。

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》海報

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續集是蜘蛛俠版英雄內戰？Spider-Man 2099是敵是友？

上集最後，各位蜘蛛俠都成功回到自己的宇宙，但Gwen Stacy在片尾彩蛋中邀請Miles進入其他世界一起冒險。續集開場，他們來到了連結不同蜘蛛宇宙的一個中轉站，在這裡將有超過240種不同版本蜘蛛俠現身（非全部有對白、只屬小彩蛋），這裡有一個「蜘蛛俠聯盟」，成員擁有穿越時空手錶；有傳是Miles 試圖利用這手錶改寫一些既定事實，未來版Spider man 2099 認為將引發蝴蝶效應而令多元宇宙再次崩潰，於是就主張追殺Miles！

Spider man 2099 認為Miles的行為將令多元宇宙再次崩潰，於是對他展開追殺！

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入場前要識｜10大角色介紹

而另一方面，今集還有全新敵人「黑點人」，以及多位全新且戲份重的新蜘蛛俠，以下就來簡單認識打個底，入場睇得更輕鬆。

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01｜未來蜘蛛俠 Spider-Man 2099

今集異常重要的新角色未來蜘蛛俠Spider-Man 2099，真正身份是一位未來遺傳學專家Miguel O’Hara，因基因改造意外得到蜘蛛基因和力量，但他似乎不是Miles的同伴？

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》未來蜘蛛俠 Spider-Man 2099

02｜蜘蛛孕婦 Spider-Woman

孕婦版蜘蛛俠，名字是Jessica Drew。在漫畫版設定中，Jessica是首位Spider-Woman，年輕幾乎意外身亡，父親為救活她被迫在體內注射蜘蛛血清，因而獲得蜘蛛女俠力量。

蜘蛛孕婦 Spider-Woman

03｜龐克蜘蛛俠 Spider-Punk

由搖滾青年 Hobart Brown 變身而成，除擁有大力氣和蛛絲，他還可以用電結他擊出15000伏特的電流攻擊。

龐克蜘蛛俠 Spider-Punk

04｜印度蜘蛛俠 Pavitr Prabhakar

來自Earth-50101的印度青年Pavitr Prabhakar，他的蜘蛛能力並非來自蜘蛛咬，而是由瑜珈大師所傳授。

印度蜘蛛俠 Pavitr Prabhakar

05｜蜘蛛俠動物朋友

除了人類，連動物都可以變身成：蜘蛛貓俠、暴龍蜘蛛俠、蜘蛛馬俠、猴子蜘蛛俠！

蜘蛛俠動物朋友

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06｜東映蜘蛛俠客串？

早在第2集宣布開拍時，在宣傳短片中已經有人發現日文片假名的日本「東映蜘蛛俠」logo，他有可能駕駛「蜘蛛巨人」前來助拳。

東映蜘蛛俠客串？

07｜真人版蜘蛛俠客串？

有傳真人蜘蛛俠都會三代同堂一齊在動畫版中聲演自己。

真人版蜘蛛俠客串？

08｜蜘蛛女嬰 MayDay

Peter Parker 與 Mary Jane 的女兒 MayDay（May 取自已去世的梅姨），這女嬰也擁有超強的蜘蛛力量。

蜘蛛女嬰 MayDay

09｜最後大波士黑點人

這位莊納芬奧恩博士，為金霸王工作時發現了暗物質，創建通往其他世界的「出入口」，在上集結局大戰時被暗物質覆蓋，形成全身都有大量時空洞穴，成為本集最強大的敵人。

最後大波士黑點人