iOS／Android《Tales of Crestoria》最新概念宣傳影片公開

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年在 iOS／Android 等手機平台上推出，目前預約註冊活動也正在官網展開的人氣幻想 RPG《Tales of 時空幻境（傳奇）》系列最新作《Tales of Crestoria》（テイルズ オブ クレストリア），官方特地釋出本作最新概念宣傳影片讓玩家們確認欣賞。

（gamebase）

身為萬代南夢宮娛樂旗下人氣 RPG《Tales of 時空幻境（傳奇）》系列最新作的《Tales of Crestoria》，玩家們將與為了守護彼此而犯下罪過，成為被教會執法者「執行者」追殺目標的「咎我人」男女主角一起來展開冒險，並透過這段旅程與其他各式各樣的夥伴們相遇，為這個世界帶來全新的改變與風暴！

同時在本作中，也將會收錄系列眾多人氣角色再度登場，讓玩家們可以收集這些角色加入自己陣營成為夥伴來一起冒險，或是透過外傳故事來深入了解這些夥伴們的背景故事；玩家們也可以透過這次由日本知名音樂製作人「中田ヤスタカ（中田康貴）」與神風動畫所共同合作製作的這段概念宣傳影片，先來感受本作壯闊華麗的冒險魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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