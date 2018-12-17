《爐石戰記》官方食譜中文版推出 簡單步驟製作遊戲原創特色料理

繼《魔獸世界》食譜之後，暴雪再為旗下人氣卡牌對戰遊戲《爐石戰記》推出食譜，收錄50道別具奇幻色彩的菜式，當然最有名的「炸雞勇者」也收錄在內啦！

這本《爐石戰記》菜譜其實在去年年尾已經推出，不過是英文，繁體中文版則是最近才上架。設計食譜的主廚Chelsea Monroe-Cassel之前曾和暴雪合作推出《魔獸世界官方食譜》；而《爐石戰記》的卡牌、角色和故事主要源自《魔獸世界》，兩者再次合作也是順理成章。

設定上《爐石戰記》是「大家在旅館中一起打牌」的遊戲，旅館中有各種料理供應是正常不過；但爐石戰記在引用魔獸世界內容之上再加入了大量改編和原創成份，此外團隊並沒有像《魔獸世界》般為已經設計出各種食物和菜式，因此Chelsea Monroe-Cassel需要按照爐石戰記的遊戲風格及卡牌設計自行創作合適的菜式；不像《魔獸世界》本身已有料理名字和圖片可作菜譜設計參考。但也因此如果有玩過《爐石戰記》，肯定會對這些菜譜如何重現遊戲中的情節和「梗」感到十分親切。

例如《爐石戰記》中「變形術」可將怪物變身綿羊，相對應的菜譜就是烤羊肉捲。

上古魔物之血也是遊戲中的卡牌，廚師就將它設計成蕃茄汁。

當然少不了最出名的「炸雞勇者」，不知道梗的話可問Google老師。At least I have chicken！

從照片看起來各道料理都十分豪華，但其實菜大部份菜式烹調難度都不高，往往只需三四十分鐘便能完成。只是很多菜式都需要用到焗爐，如果家中有焗爐的話不妨試試跟著食譜下廚，然後一邊食一邊玩爐石，肯定十分有趣。

不少網民嘗試按照食譜製作。

最後貼個「炸雞勇士」梗出處，不過如果沒有玩過魔獸世界會很難明白，有興趣就問問Google老師吧。