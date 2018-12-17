《路人超能100 II》預告公開　揭最上啟示如何影響世界存亡

《路人超能100 II》第二彈預告 PV 終於公布，從描述日常的畫面慢慢進展成不得了的對戰......看完 PV 真的會非常在意第二期究竟會有怎樣出人意表的展開！

這次的故事以過去曾經風靡一時的善良靈能力者「最上啟示」為主軸，原本以救人為己志的他在某一天突然性格匹變，如今的他可能會影響到世界的存亡...路人該怎麼阻止他呢？在 PV 中也能聽到這次的主題曲「99.9」，由 MOB CHOIR feat. sajou no hana 演唱；片尾曲「メモセピア」由 sajou no hana 演唱。

《路人超能100 II》主視覺海報（Gamebase）

今日（14）一併發表了第二期中的新角色設定圖及演出聲優名單，最上啟示由石田彰飾演、惠美（エミ）由松井惠理子飾演、森羅萬象丸由楠大典飾演、淨堂麒麟由丹澤晃之飾演、淺桐實（浅桐みのり）由 M‧A‧O 飾演。《路人超能100 II》將在明年 1 月 7 日正式播放，喜歡本作的朋友一定要跟好這次的一月新番了！

《路人超能100 II》聲優名單公開！點圖欣賞更多角色造型▼

以救人為己志的「最上啟示」在新一季中性格匹變，更可能因此影響世界存亡！（點圖欣賞劇照▼）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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