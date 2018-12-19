Switch 獨佔ARPG《MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3》將支援中文

遊戲動漫
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在遊戲大獎 2018 時宣佈將在 Nintendo Switch 上推出的 ARPG《漫威終極聯盟 3：閣黑衛隊》（原文：MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order）今日香港任天堂於官方網站正式宣佈將支援中文語系。

作為《漫威終極聯盟》 系列十年之後首次回歸之作，以 APRG 姿態獨家登陸Nintendo Switch，玩家可以從復仇者聯盟、星際異攻隊、X戰警等大陣容組建終極團隊！和朋友一起在宇宙暴君薩諾斯和無情戰士閣黑衛隊的手中防止銀河系的破壞。

在本作，玩家可以把視野切換成能更清楚看到動作的「Heroic Camera」視角一一首次獻上更具臨場感的視角以進行單人、雙人或最多4人模式一起遊玩。通過線上連線、鄰近主機連線或把 Joy-Con 分享給朋友，讓他們加入自己的隊伍。配對另一對 Joy-Con4位玩家就能在同一台主機上一同遊玩！通過自由加入或退出的系統令玩家能創造屬於自己的「終極聯盟」。

《漫威終極聯盟 3：閣黑衛隊》將於 2019 於 Switch 獨占推出，同步支援中文語系。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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