玩家借復仇者聯盟呈現《暴雪英霸》事故　絕望不見得有好結局？

Marvel在12月7號釋出了《復仇者聯盟4》前導預告影片後，相信都看到了眾多英雄在薩諾斯成功集合了「無限寶石」，並且依照自己的意念讓全宇宙半數的生命灰飛湮滅後都陷入了幾近絕望的處境，但也集結了幾位熟悉的夥伴前來參戰準備另一波反攻局勢。

不過或許是因為處境相似外加時間點相當接近，近期便有玩家以《暴雪英霸》來重現《復仇者聯盟 4》前導預告，且還將多種讓Blizzard粉絲憤怒的種種事故梗混入其中，雖說只是個模仿影片，但加入了這些梗後很快的就獲得了不少玩家的關注，成了熱門影片之一。

該部影片為玩家Maditdrakes所製作，他在影片的敘述中表示Blizzard激發了他對動畫創作的興趣，便促使他持續打造各式各樣的趣味動畫來推廣《暴雪英霸》，但他認為這款作品已等同於被Blizzard親手抹殺，讓他不知道是否還該繼續用創作來支持這款他所熱愛的作品。雖然該部短篇動畫創作並算是個細緻的作品，但已在Reddit上獲玩家推爆。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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