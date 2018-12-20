《陸行鳥》最新作定於明年三月推出　所有登場怪物均可成為夥伴

【陸行鳥】日本Square Enix預定在 PS4／Nintendo Switch 等主機推出，官方旗下迷宮探索 RPG《陸行鳥不可思議的迷宮》系列最新作《陸行鳥的不可思議迷宮 Everybody！》（チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！），正式宣佈將決定於 2019 年 3 月 20 日正式推出，定價4,800日圓（折合港幣約336元）。新作除了保留原有內容之外，還加入了所有登場怪物都可以加入成為夥伴的新設計，讓玩家們可以讓可愛的陸行鳥變身成騎士／暗黑騎士／白魔道士／黑魔道士／舞者／忍者等各種職業來進行全新的迷宮攻略挑戰！

《陸行鳥》為一款將官方於2007年在Wii／NDS主機發售的《陸行鳥的不可思議迷宮 忘卻時間的迷宮》重新移植到PS4／Switch等主機上重新推出的移植加強版。遊戲中除了保留原有內容之外，還加入了所有登場怪物都可以加入成為夥伴的新設計，讓玩家們可以讓可愛的陸行鳥變身成騎士／暗黑騎士／白魔道士／黑魔道士／舞者／忍者等各種職業來進行全新的迷宮攻略挑戰！

（gamebase）

而隨着本作發售日正式公開，官方也同步釋出由遊戲中飾演「席德（シド）」一角的「中村悠一」與飾演「希洛瑪（シロマ）」的「千本木彩花」、飾演「拉法耶蘿（ラファエロ）」的「三瓶由布子」、飾演「迷宮英雄X（ダンジョンヒーローX）」的「長縄まりあ（長繩麻理亞）」等共同擔綱演出的最新宣傳影片讓玩家們欣賞，喜歡系列作的粉絲們不妨現在就趕快先來確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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