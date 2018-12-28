《巨蟲列島》宣布動畫化　從漫畫教你點對付可惡昆蟲

昆蟲細細隻但好多人都驚，如果有朝一日在你面前出現比巴士還大的毛蟲、飛機一樣大的蝴蝶，而且更會攻擊人類，實在想想都可怕。日本漫畫《巨蟲列島》就是以這個題材為主，恐怖緊張的末日故事中加入大量科學和生物知識，推出後斬獲極高人氣，讀者們一路驚一路睇，而此作近日就宣布將會改編成動畫，於2019年內推出。

《巨蟲列島》漫畫從2014年開始連載，由藤見泰高原作、REDICE作畫，故事講述擅長昆蟲學的女主角織部睦美，和一班同學好友坐飛機去旅行，怎料飛行途中遇到空難，眾人雖沒有死於意外但卻掉落荒島，而這裡更住了大量會殺人的巨型昆蟲……



《巨蟲列島》動畫暫時只公開了一張三位女主角的彩色圖和PV影片。

血腥下的生物學

漫畫這個開頭跟《龍狼傳》、《逃離伊甸園》等不少穿越和荒島求生作品近似，不同的是《巨蟲列島》故事更為血腥及色情，但在如此包裝下作者卻把很多科學、生物學和昆蟲常識融入作品之中，例如解釋了為何蚊及部分飛蟲會攻擊人類、如何有效捕捉飛蟲的手法等等，在現實生活中也十分有用。不過大前提是要閣下不怕昆蟲，否則還是請別人代勞吧。

至於動畫方面，目前只是公開了幕後製作人名單，導演是《狼與香辛料》的高橋丈夫、編劇為森田繁，二人都是很有經驗的動漫製作人，而製作公司則是出品過《雛子的筆記》、《惡魔高校》等的Passione（パッショーネ），相信質素會有一定保證，動畫版暫時預定會於2019年6月連同漫畫第6集一起推出。