【乃木坂46】北野日奈子首本個人寫真　瑞典拍攝零度照脫？

日本雜誌《FRIDAY》搶先公開北野日奈子首次挑戰內衣拍攝，圖中她只穿著喱士內衣躺在床上，散發出滿滿的「大人」氣息。（幻冬社）

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日本人氣女團乃木坂46成員北野日奈子在12月27日發售的第一本個人寫真《空気の色》，日前公開了即將三度加印的消息。就在18號宣布再版一萬冊的消息後，又公開了將以7-net限定版為主加印兩千本，目前預計出貨量已經高達6.2萬本之多。日前，日本雜誌《FRIDAY》搶先公開北野日奈子首次嘗試以內衣拍攝的照片，圖中她只穿著喱士內衣躺在床上，散發出滿滿的「大人」氣息。

明明窗外凍到騰騰震，北野日奈子卻在室內散發着火辣的小性感風景…（hinako_gentosha Twitter／幻冬社）

《空気の色》是乃木坂46成員北野日奈子第一本個人寫真集，特地到訪北歐的瑞典進行拍攝，首次嘗試泳裝攝影、搭乘雪橇犬、與馴鹿拍照等許多只有北國地區才能體驗的事情。為了紀念再版，出版社公開了兩張絕密照，普通版的第一頁是在瑞典北極圈城市基律納與馴鹿的合影，7-net限定版的第一頁一樣在基律納所攝，卻是北野搭乘雪橇犬之後在零度以下湖面上跳躍的樣子，寫真集已於12月27日正式發售，相信已經有超多Fans期待着。

▼好在有可愛嘅北國馴鹿同雪橇犬攬返，仲有聖誕老人！按圖看北野日奈子瑞典零下寫真拍攝花絮▼

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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