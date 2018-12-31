MHW《刺客教條：起源》最新合作 活動任務快刷法、刺客衣裝實測

MHW最新《刺客教條：起源》（Assassin's Creed Origins）合作，帶來了新的外觀裝備和久違的新衣裝，現在就為大家介紹活動任務快刷法以及新衣裝實測。

要製作新外觀裝備「巴耶克」和新衣裝「刺客衣裝」，就需要完成活動任務「慘靜，恐暴，艷熱」，獲得「賽努的發翔羽」，然後完成交貨委託。兩件裝備合共需要4條「賽努的發翔羽」，因此最多4場便可以收工了。

任務需要狩獵慘爪龍、恐暴龍以及炎妃龍，由於不是歷戰種只是普通上位怪物，相信對一眾老獵人而言沒有任何難度可言；不過在競技場中打恐暴龍和炎妃龍，可走動空間不大，而恐暴龍和炎妃龍又有大量吹飛、地震、風壓等硬直攻擊，打起來相當「反人類」，被連屈三四次起上也不是怪事。

要快刷的話當然又是宇宙最強的「黑暗左右」（恐暴龍重弩）出場時間，不過競技場中無法使用回家彈，如果只打擴散，子彈不足以打完3隻魔物，因此改一改路線，先用散彈3來解決慘爪龍和恐暴龍，最後的炎妃龍用擴散彈就可輕鬆過關。

最重要一點是坐完滑索爬進競技場後，往右邊走就不會被恐暴龍發現（往左的話馬上就會被發現了），然後就可以在上層先解決慘爪龍，再處理恐暴龍時就方便得多。

用散彈3打慘爪龍就像欺負小動物般容易...打前腳很易令牠倒地有如stunlock一般，會比打頭更好。另外記得留在這個黑色平台就不會引到恐暴龍。

然後跳下去打恐暴龍，眠+落石，然後穿不動裝衣硬打就可以了。

接下來炎妃龍登場，眠+大爆G+擊龍槍，穿轉身裝衣，打十發八發擴散彈3就收工了。

打夠四條賽努的發翔羽便可以換齊新外觀裝備和新裝衣。此外還有新卡片，喜歡刺客的獵人可以玩玩看。

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刺客衣裝實測

可先參看以下文章：

其實網上已經有不少人作出測試，主要最想驗証的是刺客衣裝的1.5倍是否真的不能和睡眠2倍加乘，結果是真的不可以，令人有點失望。（本來還在期待眠+4大劍真蓄力 / 4盾斧超解的秒殺，現在是沒有了）

至於提升跑速的效果就十分明顯，體感提升20%~30%左右，跑起來十分舒暢。只是拔刀以後提升速度的效果似有還無，筆者以不同武器測試，都覺得是心理作用居多（真要詳細檢驗就等神人們用影片逐格驗証了），可能裝備說明中的「部份動作」就是指收刀狀態下的各種行動吧。整體來看這件裝衣最大用途始終是Cosplay道具（不過真心帥），或者眠了以後4個人一起出1.5倍大劍真蓄力 / 盾斧超解吧。