宇多田光最新舞台演出任睇　PS Plus會員限定免費VR內容即日下載

日本PS Store宣布,自12月25日即日起針對加入PS Plus的會員們推出「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018~『光」&『誓い』~VR」讓PS+會員們可以先行免費下載。至於非會員玩家,目前則需要等到2019年1月才能免費下載鑑賞。

由官方自即日起針對PS+會員推出免費先行下載的「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018~『光」&『誓い』~VR」,為一款網羅日本人氣女歌手「宇多田光」從「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」巡迴演場會開始到人氣動作 RPG《王國之心》主題歌「光」,以及預定於2019年1月25日發售的系列最新作三代《王國之心3》片尾主題歌「誓い(誓約)」兩首曲目在內,讓粉絲們可以透過PS VR來鑑賞這些音樂內容,讓粉絲們彷彿置身宇多田光演唱會現場,享受宇多田光所帶來的演唱魅力!

另外官方也表示,在這個PS VR內容中,除了對應VR虛擬實境演出之外,還將會提供包括能夠欣賞宇多田光在舞台熱唱的模樣,以及包括樂團成員、估卡舞台演出等Live全體模樣的「客席中央」、能夠將特定的樂團成員放大鑑賞的「Zoom」模式、能夠在舞台最前方近距離(最近可達 10cm)欣賞宇多田光舞台表演的「客席最前列」等三種不同類型的視角讓粉絲們可以切換使用,自由選擇自己喜歡的視點來欣賞宇多田光的Live演出,喜歡宇多田光的粉絲們不妨現在就趕快來下載欣賞吧!

