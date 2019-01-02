《女神異聞錄5》最新企畫「P5R」預定2019年3月揭開神秘面紗

【《女神異聞錄5》最新企畫「P5R」】日本Atlus宣布，正式公開一個名為「P5R」的新企畫，至於確實情報目前預定將於2019年3月正式發表。重

「P5R」預定將於2019年3月正式發表。（Gamebase）

【《女神異聞錄5》最新企畫「P5R」】由官方這次所發表的「P5R」新企畫，為官方針對之前在PS3／PS4等平台推出，描述為了讓邪惡大人們改邪歸正，能使用神秘的手機App「異世界導引」（イセカイナビ）來侵入對方內心世界，並透過「Persona」之力來將對方腐敗內心盜出，讓這些暴力教師、膺品藝術家、巨大犯罪組織頭目等改邪歸正的怪盜團們豐富冒險體驗的人氣RPG《Persona 女神異聞錄5》的最新企劃。

《Persona 女神異聞錄5》（Gamebase）

雖然有關本企畫內容官方並沒有太大公開，不過就目前看來，這應該會像是之前《P3／P4》的攜帶版與黃金版那樣，追加新劇情等要素後重新推出的加強完全版（之前Atlus也曾推出「玩家們是否會對追加新劇情與新要素的《女神異聞錄5》感興趣？」的問卷）；至於確實的情報，玩家們不妨就先等官方3月的最新發表！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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