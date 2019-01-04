女神異聞錄 X 魔物獵人 二次創作？Johanna化身恐暴龍

【魔物獵人 X 女神異聞錄】聽到《女神異聞錄 5》（Persona 5）宣布與《任天堂明星大亂鬥特別版》進行合作的消息後，想必不少玩家也開始在思考該款佳作與其他遊戲合作的可能性吧？近期便有位畫師做了類似的嘗試，其所選擇的作品便是《魔物獵人》（Monster Hunter）系列，而最後的創作成品也確實獲得了不少玩家的關注，成了 Reddit 上的熱門話題之一。

《女神異聞錄 5》與《魔物獵人》結合！（gamebase）

上方的作品為畫師 Hakuramen 的創作，他以《女神異聞錄 5》中的女角「新島真」作為主體，用《魔物獵人》系列中的知名魔物「恐暴龍（Deviljho）」作為改造風格，將角色的衣著、武器和自身的 Persona「瓊安（Johanna）」 進行大改，再搭上經典動畫《阿基拉》的急煞姿態，讓該項作品獲得了不少玩家的讚賞。

+ 3 + 2

起先 Hakuramen 只是採用 Q 版風格來繪製搭上全套恐暴龍裝備的新島真，但看到網友以惡搞遊戲台詞，將「Charge, Johanna！」改成「Charge, DevilJhohanna！」的回應後，便依照此靈感進行第二次創作，將 Persona「瓊安」納入改造項目內，另外打造了兩種《女神異聞錄》融合《魔物獵人》的作品。

相信不管是《魔物獵人》還是《女神異聞錄》的玩家看到了這些創作後，都很想入手那台恐暴機車吧？《女神異聞錄》要實現這項外觀或許不會碰到太大的障礙，但《魔物獵人：世界》中並沒有實際的機車可用，要實裝的話恐怕會有點困難...大概只剩下恐暴貓車送回營的用法了？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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