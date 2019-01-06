ES合金 六神合體 開箱試玩：性價比完勝市面任何六神玩具

Action ToysQ版「ES合金」系列重頭作《六神合體》（六神合体ゴッドマーズ）上市，雖然等得比較久，但廠方賣大包送情景「魔神岩」，即睇開箱試玩報告、睇睇有幾抵買好玩。

ES合金第20號作品《六神合體》斯瑪之神（六神合体ゴッドマーズ）是ES合金系列暫時合體機體數最多、最大型的作品。由公布後一直未有實物，至去年3月香港E3才正式有sample並開始收訂，真是等到玩具頸長，甚至開發編號更後的金毛獅王出世，也未見六神。

六款機械人的高矮肥瘦，以及合體後身體與四肢比例都處理得當，這個需要相當多經驗才能做到。（鍾世傑 攝）

ES合金 六神合體（鍾世傑 攝）

六神分體各自各精彩

好在，ES合金六神合體是值得等待的！1月初終於收到ES合金六神，包裝非常巨型！紙套中共有兩個長盒，先開主體，6體機械人完全可動，連只有5蚊銀大小的基因，雙手也可以自由扭動， 而且上色位、透明件也做到足，外觀沒甚麼好扣分；如硬要批評只能說雙手雙腳4部機因為頭部要兼用作合體後關節，頸位可動性不足，而且又沒有原創「劍仔」，分體後可動性雖高，卻想不到太多姿勢好擺。

六款機械人的高矮肥瘦，以及合體後身體與四肢比例都處理得當。（鍾世傑 攝）

基因(Gaia) 斯芬克斯(Sphinx) 變形過程圖解（點圖放大）

1950年代日本海忽然出現神秘的小岩石，名為明神岩，是真有其事的。而故事就假設這岩石是主角明神猛（香港名：李大龍）的守護機「基因」。（鍾世傑 攝）

斯芬克斯(Sphinx)是六神的身體，身高為25m／重量是300t，一身蠻力，平時收藏在埃及獅身人面像旁邊的石像內。（鍾世傑 攝）

+ 5 + 4 + 3

烏拉尼斯(Uranus) 泰坦(Titan) 變形過程圖解（點圖放大）

烏拉尼斯(Uranus)是白色右手、平時藏身於北極冰山。（鍾世傑 攝）

泰坦(Titan)是綠色左手，藏在印度洋海底石像。（鍾世傑 攝）

+ 3 + 2

辛(Sin)．拉(Ra)變形過程圖解（點圖放大）

辛(Sin)是六神的黑色右腳，胸口有紅色透明件，平時藏身於柬埔寨的吳哥窟石像中。（鍾世傑 攝）

拉（Ra）的用色最豐富，藍撞黃勁靚，平時它會藏在復活島摩艾石像中。（鍾世傑 攝）

變形完成、六神準備合體！

變形完成、六神準備合體！（鍾世傑 攝）

六神合體比例可動均上佳

講到合體，除了Q版六神頭比例大、先天就不可收納在斯芬克斯身體內（不過就另送發光眼組件），ES六神大至上可完全「無差替」合體，而且完成後可動性亦不錯，有轉腰、裙甲分件擺動、雙腳板有貼地設計，最重要是雙手有3種關節，雙手能過膊劈劍，而且六款機械人的高矮肥瘦，以及合體後身體與四肢比例都處理得當，這個需要相當多經驗才能做到。

硬要講一個弱點，就是ES合金系列始終要將價就貨，有時用料比較易花易爛，夾口有時總是合不籠；不過以1K換到那麼多東西，我相信投訴的人不會太多。

雙手有3種關節，手臂能在胸前交疊、雙手劈劍。（鍾世傑 攝）

連劍柄都分了單手／雙手版本。（鍾世傑 攝）

可動性

+ 5 + 4 + 3

配件豐富

+ 2

賣大包出貨忽然送「魔神岩」

之前不是說套件內有兩個長位嗎？Action Toys 去年的確在展覽會展示過6件「魔神岩」，即是動畫中六神未出發前用來隱藏行蹤的岩塊／神像，但就未曾提過究竟是附送品或是另外發售。最終AT沒有加價，也沒有提到是「初回限定」，每套六神都跟「魔神岩」！雖然只不是值錢的5件空心膠，但換作大品牌應該是web shop限定收你5千日圓吧。

ES六神合體未經玩家同意就加送1套「魔神岩」，令玩具的包裝大了70％，罪犯滔天。（鍾世傑 攝）

總結：做壞行規的抵玩大作

關於埋門一腳加大碼這點，Action Toys的回覆相當驚人：「因為覺得唔夠抵玩，想再抵玩一點！」回想起某前BANDAI設計師設計的六神模型，吹到天花龍鳳，合體後竟留下一整書檯的無用組件，再比較設計師Lu.K（Awaken Studio）設計上的成熟、AT不惜工本益玩家，我笑而不語。ES合金六神合體市價約($1080)