PlayStation公開30款作品參加台北電玩展2019　新推PS Plus錦標賽

PlayStation 今日公開「2019 台北國際電玩展」參展遊戲陣容，將提供 30 款最新與未上市 PS4、PSVR 新作遊戲讓玩家體驗，同樣特別為 PS Plus 會員規劃了搶先試玩專區以及 PS Plus 聚樂部等相關活動，玩家即日可至官網登記。

在 1月 25 日到 1 月 28 日於台北國際世貿中心一館同樣參展的 PlayStation 本次將以「前進 遊戲聖地」為主題打造，首波先公開展出遊戲陣容，隨後也將公開舞台活動與特別來賓、實況主，屆時將與現場玩家一同 WE ALL PLAY，詳情可至官方網站登記（需登入帳號）。

為響應電競風潮，今年將首次推出「PlayStation Plus錦標賽」，為期四天分別針對「魔法氣泡 eSports」、「太鼓之達人 合奏咚咚咚！」、「Super Bomber Man R」、「Overcooked! 2」等遊戲舉辦賽事活動，賽事最大獎為價值 NT$ 8,000 元的 PSN 預付金，報名資格不限 PS Plus 會員只要是 PSN 會員皆可參賽或來觀賽！歡迎由官網連結登記報名留下最精采的遊玩片段，各場次將挑選16名選手(賽制採單人淘汰)，邀請實況主、等名人來觀賽，歡迎玩家們來PS Plus聚樂部炫技。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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