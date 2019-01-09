動畫師打造細緻短片系列展現《戰鎚：40K》

「Astartes」是個由一位喜愛《戰鎚：40K》系列的動畫師所打造的非官方短片系列，在 2018 年 3 月釋出了首部曲後便藉著相當細緻的品質獲得了不小的關注，而第二章的登艦戰展現了「星際戰士（Space Marines）」的武力壓制後更是讓該系列獲得了不少好評，讓其成了不少粉絲的佳作。

而在二部曲推出了近四個月後，該位動畫師也在今日釋出了短片系列的第三章，隨著星際戰士強行登艦後，敵軍也開始架設各式防線，運用各種手段嘗試阻擋這群有著「帝皇的死亡天使（Emperor's Angels of Death）」名號的可怕兵器，但都以失敗告終。

Astartes 預計會是個五部曲的系列作品，其影片的推出排程大概是 4 到 5 個月一部，玩家若對於該群星際戰士的強襲攻勢最後會有什麼樣的結局有興趣，也可訂閱其 YouTube 頻道持續追蹤，或是至其個人 Patreon 給予贊助。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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