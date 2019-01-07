手遊《深淵地平線》釋出船種相關介紹、艦姬「立繪」

【深淵地平線 iOS / Android 手機遊戲】台灣 龍成網路 代理營運的 3D 艦隊擬人化手機遊戲《深淵地平線》事前登錄活動持續發燒中，官方於日前宣布即將參展 2019 台北國際電玩展，並同時釋出本作推出的艦種介紹與精美艦姬立繪，玩家們可搶先了解遊戲特色。

經典艦種極致登場！艦種類型特色搶先看

遊戲中不同的艦種除了其特性、攻擊距離與方式不同，裝備也有所考究。以不同類型船艦擬人化，化身為艦姬，聽從玩家依艦種特性與關卡需求所安排的艦隊編制，進而獲得勝利。



驅逐艦

相對於數萬噸的超大型船艦，驅逐艦還是比較小的，也因此擁有高速度與高迴避是其主要特色，裝備有小型主砲與魚雷，善於近戰傷害。而驅逐艦又分以對艦導彈為主要武器，攻擊海上目標的導彈驅逐艦，此類型船艦具有超長射程的導彈攻擊與魚雷攻擊，是可以視情況選擇攻擊手段的靈活艦種。



巡洋艦

巡洋艦為僅次於戰艦的大型水面艦艇，具有多種作戰能力，各方面都有一定水準。並依裝甲類型可分為輕巡洋艦與重巡洋艦抑或是裝備以導彈為主要艦載武器的大型軍艦的導彈巡洋艦。重巡通常擔任主力艦護衛，航速慢但炮擊高，輕巡航速快但炮擊一般，部分巡洋艦有魚雷。而重巡洋艦裝甲類型為中甲，在遊戲中有極高的護甲及火力輸出，適合與戰艦一同出戰。



戰艦

戰艦，也被稱為戰列艦，擁有強大的炮擊火力的艦種，其耐久和裝甲也非常高，堅固的防禦能力因而成為艦隊的主力。擅長中遠距離攻擊，覆蓋範圍相較其他艦種廣。但航速較為緩慢，迴避能力也相對較低。



航空母艦

航母是一種以搭載艦載機為主要武器的大型水面艦艇，可以提供艦載機的起飛和降落。而輕型航母一般都是作為一種輔助，能夠為隊友提供各種各樣的 BUFF 或者追加攻擊。擁有最遠的攻擊距離與制空能力，但近距離後無法空襲，航速較慢，相較於其他艦種需要花更多時間培養。

遊戲中的船艦除了有四大艦種類別外，也還包含有補給型船艦「女灶神」及敵方勢力的「鬼姬」。女灶神在遊戲並非戰鬥成員，而是用於強化與技能解放的要素。至於「鬼姬」在遊戲中與玩家為敵對關係。鬼姬不只美艷更具有極為強力的攻擊性，若被性感豔麗的外表吸引，會被帶入黑暗都無法觸及的「深淵」裡的。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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