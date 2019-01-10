dアニメストア調查2019冬番最受期待動畫　漫畫改編作品包辦三甲

日本的動畫看到飽服務平台「dアニメストア」以2019冬季動畫為主做了主題調查「這期要看甚麼？2019 冬季動畫人氣投票」，結果也已經發表了，共 57748 票，第一名是《約定的夢幻島》、第二名是《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》、第三名則是《五等份的新娘》，這三部都是由漫畫改編的本季動畫，可見喜歡原作的觀眾們相當多。

（gamebase）

第一名《約定的夢幻島》是正在「週刊少年 JUMP」上連載的人氣漫畫作品，也入選去年的「這本漫畫真厲害！2018」男性向漫畫部門第一名，這一季改編成動畫播放，早在動畫化消息釋出時就受到許多矚目，相信應該會吸引更多新的讀者。在本次投票中獲得的票數與第二名有著千票以上的差距，說是本季最受期待的動畫作品也不為過。

第二名《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》則是在「週刊YOUNG JUMP」上連載，是一部發生在兩個個性彆扭角色身上的戀愛喜劇。第三名《五等份的新娘》是在「週刊少年Magazine」連載，描述男主角與五胞胎姊妹的戀愛故事。這兩部雖分屬二、三名，但得票差距僅30票。

（gamebase）

第四名是學園賭博默示錄第二期《狂賭之淵xx》、第五名是奇幻輕小說改編的《盾之勇者成名錄》，前十名還有《約會大作戰》三期、《不愉快的妖怪庵 續》、《路人超能100》二期、《家有女友》、《幻影死神 2018（另譯：布吉波普不笑）》。今年的冬季新番大約有 35 部，除了這些備受期待的作品，也有一些優秀的再製作品與原創作品，希望這一季大家也能找到想追的作品。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO