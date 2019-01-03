懷舊風射擊對戰FPS《Dusk》　宣布將推出家用機移植版本

由歐美知名遊戲開發者「David Szymanski」領軍製作，於2018年11月在PC平台推出後大受好評，採用早年90年代懷舊風射擊遊戲風格的FPS人氣作《Dusk》，新遊戲製作人「Dave Oshry」特地公開本作後續更新規劃，並宣布本作也將會移植到家用主機上推出與玩家們見面。

據新製作人「Dave Oshry」於Steam上更新公布的情報指出，本作除了Mac／Linux版之外，之後也將會預定推出DRM-Free（無數位版權保護）版本；另外，之後也將會預定更新追加「TDM團隊死亡競賽」與「CTF奪旗賽」，還有新的Co-op協力同樂模式等新模式要素讓玩家們遊玩，加上對應SDK軟體開發套件與Steam Workshop（Steam工作坊）的MOD遊戲模組等等，讓玩家們能擁有更豐富的遊戲內容體驗。

同時，除了既有的語系之外，接下來還將會新增好幾個地區語系，讓玩家們可以在自己熟悉的語言環境下盡情享受本作所帶來的豐富遊戲性；另外為了讓更多玩家都能體驗到這款人氣射擊FPS的遊戲魅力，除了PC版之外，官方也宣布接下來將會開始着手進行家用主機版的移植開發，並將會推出CD與原聲帶等各種周邊商品讓玩家們選購，讓更多玩家都能享受到《Dusk》的爽快射擊對戰魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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