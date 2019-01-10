Switch《蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書》有中文 3月日本同步出

【蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書 Switch / PS4】出自韓國遊戲廠商Pikii、 Pixellore Inc及REMIMORY的動作RPG遊戲《レミロア～少女と異世界と魔導書～》（蕾咪羅亞～少女與異世界與魔導書 / RemiLore Lost Girl in the Lands of Lore）將於3月推出，並有PS4、任天堂Switch 中文版同步登場。

《蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書》主打奇幻動作RPG，由韓國廠商製作的45度角日系風格；主角Remi / 蕾咪 / レミ (CV：南雲希美) 闖入魔法世界「拉格諾亞」，並遇上會說話的魔法書的「羅亞」（Lore / ロア） (CV：野田哲郎)及神秘機械人「CHOUX」 (CV：景山梨彩)，展開奇幻旅程。

《レミロア～少女と異世界と魔導書～》日版宣傳海報

登場人物 【點圖放大】

在拉格諾亞世界中，玩家可以感受四季景色加上早、午、晚時間轉換變化，在遊戲中的不同場景中體驗。而主角「蕾咪」在魔法書「羅亞」及機械人「CHOUX」協助下，可以有200種以上武器及攻擊模式變化，每種攻擊的技能和特性將會在同伴協助下有分別。

遊戲介面將以全中文登場。

《蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書》全中文顯示 【點圖放大】

《蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書》PS4、Switch 中文版將與日本版同步於2019年3月28日推出。