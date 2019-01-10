Switch《蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書》有中文 3月日本同步出

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書 Switch / PS4】出自韓國遊戲廠商Pikii、 Pixellore Inc及REMIMORY的動作RPG遊戲《レミロア～少女と異世界と魔導書～》（蕾咪羅亞～少女與異世界與魔導書 / RemiLore Lost Girl in the Lands of Lore）將於3月推出，並有PS4、任天堂Switch 中文版同步登場。

《蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書》主打奇幻動作RPG，由韓國廠商製作的45度角日系風格；主角Remi / 蕾咪 / レミ (CV：南雲希美) 闖入魔法世界「拉格諾亞」，並遇上會說話的魔法書的「羅亞」（Lore  / ロア） (CV：野田哲郎)及神秘機械人「CHOUX」 (CV：景山梨彩)，展開奇幻旅程。

《レミロア～少女と異世界と魔導書～》日版宣傳海報

登場人物 【點圖放大】

在拉格諾亞世界中，玩家可以感受四季景色加上早、午、晚時間轉換變化，在遊戲中的不同場景中體驗。而主角「蕾咪」在魔法書「羅亞」及機械人「CHOUX」協助下，可以有200種以上武器及攻擊模式變化，每種攻擊的技能和特性將會在同伴協助下有分別。

遊戲介面將以全中文登場。

《蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書》全中文顯示 【點圖放大】

《蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書》PS4、Switch 中文版將與日本版同步於2019年3月28日推出。

外國評分網站Metacritic公開2018年報 Xbox無獨佔遊戲高過75分
台灣獨立遊戲Panty Party無厘頭但爆趣！內褲動作對戰登陸Switch
單機改Save都犯法、金手指不再？日本修改「不正競爭防止法」
懷舊風射擊對戰FPS《Dusk》　宣布將推出家用機移植版本
推理迷必玩！紅白機風格遊戲《伊勢志摩不可思議導覽》即將推出
【2018糞Game選舉】日本網站決出年度4大Kuso Game邊隻全年最伏？
【 DQ Builders 2 勇者鬥惡龍 創世小玩家2】 20小時中期評測
任天堂Switch官方頻道推薦獨立遊戲　2019續推大量優秀作品
任天堂Switch遊戲新春大平賣！孖車、FIFA19、ARMS七折優惠
【Switch】《Cytus α》將於19年4月開售　逾200首曲目新登場
Switch移植《蒼翼默示錄：神觀之夢特別版》開放下載體驗版
【PS4、Switch、PC】2019年內推出　最期待必玩遊戲20選（上）
【PS4、Switch、PC】2019年內推出　最期待必玩遊戲20選（下）
【PS4、Switch、PC】2018必玩遊戲精選　宅民黨GOTY你玩咗未？
命運石之門 Divergence Assort 明年3月發售　包裝版附豪華特典
【勇者鬥惡龍11】DQ11 Switch版公布　豪華聲優配音 可選結婚對象
《陸行鳥的不可思議迷宮 Everybody！》新職業新Boss實機影片公開
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。