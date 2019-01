Switch《蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書》有中文 3月日本同步出

【蕾咪羅亞 少女與異世界與魔導書 Switch / PS4】出自韓國遊戲廠商Pikii、 Pixellore Inc及REMIMORY的動作RPG遊戲《レミロア~少女と異世界と魔導書~》(蕾咪羅亞~少女與異世界與魔導書 / RemiLore Lost Girl in the Lands of Lore)將於3月推出,並有PS4、任天堂Switch 中文版同步登場。