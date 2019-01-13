《Isotopium Chernoby》結合遙控車的多人遊戲勁過癮

《Isotopium Chernoby》是一款在 2017 年開始製作的遊戲，在該作中玩家將扮演接獲前往發生核電廠反應爐破裂事故後的車諾比災區探索任務的人員，將搭載特殊車輛前往車諾比尋找資源和解謎，甚至是與其他探索成員競爭求生。就字面上聽起來可能沒什麼特殊的，但遊戲所採用的玩法可是讓玩家透過電腦操控現實遙控車在特製區域內遊玩，而非單純的網頁遊戲。

該款作品為 Remote Games 所製作的免費遊戲，他們打造了相當寫實的場景讓玩家透過網頁操控遙控車在內遊玩，除了基本的平地路面外，各個建築模型皆打造了足夠的空間讓玩家進入探索冒險。玩家操控車輛將會消耗能量，能量耗盡便可透過在地圖探索中獲得的紅、綠和藍能量來回復，或是直接透過內購系統購買能量。

而玩家也並非獨自一人在地圖上探索，其他參與者也會操控車輛四處尋找謎題線索和能量，可選擇彼此合作但也可以透過車子身上的武裝來排除競爭者。而根據關網的資訊，未來也會推出更多樣的武裝車種讓玩家操作，也會開放更多區域供探索。

《Isotopium Chernoby》目前還處於開發階段，玩家所能做的只有探索解謎和尋找能量，但官方也列出了天梯排行榜，讓玩家比較各自的能量累積數較量彼此的探索能力，也在慢慢增加可操作車輛讓更多人參與競賽，各位若對於這類特殊玩法有興趣，也可直接前往官網申請註冊體驗看看。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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