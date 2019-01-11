【海賊王】奧運吉祥物設計師操刀設計！甜品造型索柏模型開訂

《ONE PIECE》中草帽海賊團一行人的船醫「多尼多尼‧喬巴」（港譯：索柏），這次與東京奧運吉祥物設計師谷口亮合作並且商品化的模型系列「Portrait.Of.Pirates ONE PIECE」，目前正在萬代（Bandai）線上商店接受預訂。

《ONE PIECE》中草帽海賊團一行人的船醫「多尼多尼‧喬巴」，這次與東京奧運吉祥物設計師谷口亮合作並且商品化的模型系列「Portrait.Of.Pirates ONE PIECE」（gamebase）

谷口亮以甜點當做創意基礎，創作出有如水果聖代般的喬巴造型。坐在鬆餅上面、戴著糖果領結，頭上還頂著綴了奶油的馬卡龍，讓人看了心頭甜滋滋以外還想要一口咬下。這款模型將於 1 月 11 日下午一點開始接受預訂，價格是 5000 日圓（含稅）。

+ 3 + 2

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港愛護動物協會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10079