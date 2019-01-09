珊迪娜布洛 Netflix《Bird Box》蒙眼look被惡搞改圖　蛇叔也中槍

珊迪娜布洛接拍Netflix網絡電影《蒙上你的眼 Bird Box》，大收旺場，除引發了網上蠢人玩「Bird Box Challenge」自殘，另一邊廂就幽默網民拿她的蒙眼look惡搞，超好笑。

珊迪娜布洛接拍Netflix網絡電影《蒙上你的眼 Bird Box》，大收旺場，全球無數腦殘都模仿劇中珊迪娜與2位小朋友「蒙眼逃生」劇情、引發大量意外，Netflix呼籲停止「Bird Box Challenge」。而另一邊廂，就有一班幽默感十足的網民，拿珊迪娜的蒙眼造型大玩特玩，MEME圖又多又好笑，不少還跟電視遊戲有關，即睇！

《Bird Box》改自同名小說，世上出現肉眼看見就會想自殺的異物，珊迪娜布洛跟一對子女就要蒙上雙眼長途旅行，希望能去到安全地方。

Bird Box Challenge 意外頻生 Netflix出手叫停

但我們無意討論這個社會現像！我們只想搞笑！好吧……3、2、1

網民將珊迪娜布洛蒙眼圖惡搞，再用假改圖扮成珊迪娜的twitter，叫人「stop sending me this shxx」。

好戲在後頭．蛇叔也中槍（點擊睇珊迪娜布洛扮MGS）