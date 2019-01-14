【OZ：The Chronicle】經典童話《綠野仙蹤》舞台上的全新冒險

日本 Tritone 預定於 2019 年上半年在日本手機平台推出的《Project OZ》，官方宣布本作將正式定名為《OZ：The Chronicle》（オズ：ザ クロニクル）推出。

《OZ：The Chronicle》為官方繼 2016 年 5 月推出，與之前曾開發製作人氣 3D 手機動作 RPG《OZ Chrono Chronicle》的 Rubycuve（原 Wave3Studio）共同合作進行開發的系列最新續作。在這次遊戲中，將再度以世界童話名著《綠野仙蹤》內的「OZ 奧茲」世界做為舞台，至於有關本做更進一步的情報，則還有待官方後續發表。

▼一起重溫《OZ Chrono Chronicle》遊戲畫面吧▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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