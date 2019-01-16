年度最佳獨立遊戲Celeste 實體版及DLC公開 製作人：還要更難

《Celeste》（蔚藍）是獲各界公認2018年最出色的獨立遊戲之一，如果你仍然未有機會一玩，現在正是時候了，事關官方剛公布了遊戲PS4 / Switc實體版以及免費DLC的情報。

《Celeste》以精巧的關卡設計、極高的難度、傑出的美術和音樂以及感人的故事線，成為各界一致認可的2018年最佳獨立遊戲之一，在上個舉行的「遊戲界奧斯卡」The Game Awards 2018中更獲得最佳獨立遊戲獎項，以及最佳年度遊戲、最佳音樂等多項提名。而最近《Celeste》製作人Matt Thorson最近就在自己推特（Twitter）上發布了DLC的簡介：

是一個連續的章節，沒有B面 比目前最高難度的關卡還要難 增加了新道具及新遊戲機制 沒有草莓收集

Some Celeste DLC Chapter details:

-It won't be ready for the anniversary on Jan 25th, sorry!

-It's all one continuous chapter, no B-Side

-It's after the current hardest levels in difficulty

-No strawberries

-There are some new items/mechanics

-Free on all platforms — Matt Thorson 🍂 (@MattThorson) 2019年1月12日

+ 9 + 8 + 7

另外雖已登陸多個平台，但未有實體版的《Celeste》亦已公開了PS4/Switch實體版情報及開放預訂；PS4實體版定價29.99美元、Swich實體版則為34.99美元，兩者均預定於3月尾發貨。同時也有售75美元的收藏版及售價高達二百多美元的超級fans收藏版，只是所有收藏家版均早已完售，想買收藏版的朋友可能要看看到時有沒有水貨了。

PS4實體版預購地址

Switch實體版預購地址

+ 3 + 2

《Celeste》實體版預定在今年3月發行，暫時未知香港會否有代理；如果等不及實體版想先玩為快，下載版已於Steam、PS4及Switch上架，售價為20美元。

Celeste的Steam商店頁面

Celeste的PS Store頁面

Celeste的Nintendo eShop頁面

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