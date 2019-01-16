【前乃木坂46成員】生駒里奈以演劇改變世界　戥前隊友得獎開心

作為日本知名劇團「少年社中」第20周年紀念公演的最後一部作品，《杜蘭朵公主～廢墟中沉睡的少年之夢～》（トゥーランドット～廃墟に眠る少年の夢）在1月10日於東京池袋のサンシャイン劇場正式開show。當日下午舉辦了記者會及公開綵排，主演生駒里奈、松田凌、少年社中看板演員井俣太良以及劇團負責人毛利亘宏代表出席。這部是描述統治世界的杜蘭朵公主（生駒里奈 飾）對社會嚴格控制，而男主角「卡拉夫」一心想對現況做出改變的故事。

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與「少年社中」已經是第二次合作的生駒里奈，這次肩負著「以演劇來改變世界」的標語擔任演出座長，受訪時堅定地表示「終於要開演了覺得非常興奮，對於『以演劇來改變世界』這個想法，從練習時就一直在思考並實踐出來。涵蓋着對於觀眾們的想法，轉變為有形的方式表現出來。」松田凌也表示自己第一次舞台劇作品就擔任主演的「ミュージカル『薄桜鬼』～斎藤一篇～」至今，有機會再次演出毛利亘宏的作品「覺得很有緣分」，並充滿信心的表示希望打造比至今人生為止更棒的里程碑。

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當記者問到了生駒里奈去年12月31日到今年1月1日這兩天休息的時間是如何度過的，她表示：「看了紅白，乃木坂真的太棒了，唱片大賞是個新聞！」後來追問到現今乃木坂46如此活躍，對她有沒有什麼刺激，生駒表示「由於以前是其中一份子的緣故，比起刺激，『開心』的心情還是多了許多。」、「比起競爭，對我來說讓自己更加強大是絕對必要的。作為一名Fans去看乃木坂，是能夠治癒自己的存在，會讓人有『我要加油啊！』的感覺。」

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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