秋葉原卡丁車MariCar營業再開 新車身設計超諷刺明串任天堂

還記得之前被任天堂起訴的「MariCar」嗎？沒錯，就是那家在秋葉原舉行路面卡丁車派對，很有「Mario Kart」感覺的那個。

如果日本旅行時有經過秋葉原，可能都會見過一堆卡丁車在路上行走的情景，正是MariCar提供的卡丁車tour。雖然這間公司除了出租卡丁車之外還會借用Mario系列的Cosplay服予用家，一班人穿上Mario、蘑菇仔、庫巴等Cosplay服在街上駕駛卡丁車巡遊，也確實頗有Mario Kart的感覺。

因此日本任天堂公司曾對「MariCar」公司進行訴訟，雖然第一次訴訟以失敗作結，不過素有「最強法務部」之稱的任天堂沒有就此罷休而是再次提出訴訟，今次則判了任天堂勝訴，東京地方裁判所明令MariCar不能再使用與侵權道具服裝，另外亦需賠償一千萬日圓予任天堂及負擔大部份訴訟費用。

任天堂就此的聲明

東京地方裁判所的判決書

嘛誰是誰非也不再重要了，反正法庭已經判了任天堂勝訴；而調整後業務再開的MariCar將旗下的卡丁車全部換上新塗裝，而這個塗裝可謂充滿了諷刺和惡意：

MariCar在車身各顯眼位置寫上「 任天堂は無関係 Unrelated to Nintendo」（和任天堂無關），全車總共有十多個大小不一的同款標籤，不論由任何一個角度都可以清楚看到。整架車有如刺蝟一樣單是外觀已充滿攻擊性同時，如此擺明車馬的「報復」又令人覺得有點傻之中又帶點可愛，如果是任天堂相關人員看到大概會哭笑不得吧。

已經有充滿幽默感的網民「贈慶」，在DS版Mario Kart中畫出「和任天堂無關」的車頭圖案。

另一方面，MariCar亦已依照判決書內容，不再提供和任天堂有關的Cosplay服，取而代之是提供Marvel和DC系列各超級英雄以及迪士尼動畫角色的Cosplay服，例如超人、史迪仔等等。論「小氣」程度其實迪士尼和任天堂也是不相上下（可能有過之而無不及）， 說不定MariCar會再面臨訴訟。不過使用服務的用家理應沒有連帶責任，因此如果想一試公路卡丁車滋味的話MariCar仍然是好選擇。

MariCar官方網頁

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