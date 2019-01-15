SWITCH【SUPER MARIO BROS U DELUXE攻略】全隱藏關卡解鎖法

Switch【SUPER MARIO BROS U DELUXE】（新超級瑪利奧兄弟U豪華版）很多個World都有一個隱藏關卡，找到及過關除了能打通一些捷徑之外，最主要的也是集齊所有星星金幣的必需條件。以下就提供各個隱藏關卡的解鎖方法：

World 1 橡栗平原—解鎖隱藏關卡「秘密魷魷的巢穴」（點擊看攻略連結）

World 2 甜點沙漠—解鎖隱藏關卡「到處都是吞食花的冰世界」

World 3 薄荷諸島—解鎖隱藏關卡「長到天上的巨大豆豆樹」

World 4 冰凍大地—解鎖隱藏關卡「住著海象的湖」

World 5 蘇打叢林—解鎖隱藏關卡「蜂擁而來的飛行鋼盔龜大軍」



World 8 碧姬公主城堡—解鎖隱藏關卡「落下火焰的懸崖縫隙」

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