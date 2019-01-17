《超級機械人大戰T》推出新廣告　多款機體最新戰鬥畫面公開！

【機戰T 推出新廣告】推出新廣告日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 3 月 20 日在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出，繁體中文版也將同步上市，並將於下周開幕的台北電玩展中參展讓玩家們搶先試玩體驗的人氣 SRPG《超級機器人大戰》系列最新作《超級機器人大戰T》（Super Robot Wars T／スーパーロボット大戦T），官方再度公開本作最新設計 CM 廣告讓玩家們欣賞！

【《機戰T》推出新廣告】而在這次的 CM 廣告中，除了公開本作新參戰作品《魔法騎士雷阿斯》、《勇者王》、《槍×劍》、《無敵鐵金剛》等多款參戰作品登場機體最新戰鬥畫面讓玩家們欣賞之外，還有三大早期購入特典與期間限定版的最新畫面釋出，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076