【手遊】《Mobile Royale》雙平台推出　與朋友合作攻陷敵方吧！

【手遊《Mobile Royale》雙平台推出】由新加坡 IGG Inc. 自家開發，並從 2018 年 12 月起在部分國家地區推出的手機 MMORPG《Mobile Royale 戰地王座：氏族爭霸》，宣布自即日起正式在包含韓國、日本在內全球 140 個以上的國家地區 Google Play／App Store 正式推出上架（包含之前台灣等在內，目前已在全球合計共 150 個國家地區的雙平台推出）！

【手遊《Mobile Royale》雙平台推出】《Mobile Royale》為一款主打世界規模＋即時戰略，讓玩家們在高清美麗畫面下，一方面發展自己的都市，一方面與其他不足進行交易，並利用資源組建自己專屬的各式各隊，透過公會夥伴的協力合作，來將敵方城堡攻陷，成為王國最強勢力的手機戰略 MMORPG。

而且本作不但支援韓文／英文／繁體中文／簡體中文／日文等多達 20 種以上的語言，還導入自動翻譯功能，讓玩家們可以無隔閡地與其他世界各地的玩家們一起同樂，共同協力為自己的公會勢力並肩作戰，也讓遊戲的社群性更加提升，帶給玩家們更豐富的遊戲體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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