全新大富翁型手遊《Monopolia》2月登場　預約註冊送各種特典！

PuniMaster宣布，預定於2019年2月在日本Android手機平台上推出一款新作遊戲《Monopolia》，並自即日起至2月10日為止開放本作事前登錄讓玩家們申請預約。

《Monopolia》為一款採用玩家們所熟悉的大富翁型玩法，讓玩家們只要透過輕鬆點擊即可進行操作，讓玩家們在關卡上擲骰子前進，並將關卡上的土地全部都給買下來，藉此來互相爭奪彼此身世金錢的經營戰略型大富翁桌上型手機遊戲。而且在遊戲中，還將會搭載一班手機遊戲少見的「關卡內路線分歧」要素，搭配輕快的遊戲節奏與豐富又充滿魅力的人物角色，讓玩家們體驗最不一樣的大富翁桌遊樂趣！

至於在本作自即日起正式展開的預約註冊活動方面，官方將會視預約玩家人數贈送各種特典讓玩家們領取，有興趣的玩家不妨現在就趕快來申請預約吧！

預約合計 200 達成：印章（スタンプ）×200 預約合計500 達成：印章×500 預約合計1,000 達成：印章×1,000 預約合計1,500 達成：印章×1,500 預約合計2,000 達成：印章×2,000 預約合計5,000 達成：記念關卡解放 預約合計9,999 達成：記念角色解放

官方將會視預約玩家人數贈送各種特典讓玩家們領取，有興趣的玩家不妨現在就趕快來申請預約吧！（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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