【海賊王尋秘世界】遊戲情報大公開：空島關卡、海賊業力、藏寶圖

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於2019年3月14日在PS4主機推出，至於PS4／Xbox One繁中版也將同步推出，PC繁中版則是預定3月15日在Steam上架的人氣動漫改編動作冒險新作《One Piece World Seeker 海賊王尋秘世界》，官方特地公開本作醉心情報要給玩家們知道！

《One Piece World Seeker 航海王 尋秘世界》（gamebase）

本作為一款以尾田榮一郎人氣動漫《海賊王》為題材，Ganbarion 開發製作的《海賊王》系列動作冒險最新作；在這次遊戲中，將會以同時兼具各種大自然環境與現代都市風貌的新舞台「監獄島」做為舞台，並網羅遊戲版原創角色如監獄長、反抗軍領導貞德等，與原作包括海軍上將、杰爾馬66 等各式各樣人氣角色們登場，一起展開一場最壯闊的海上冒險！

而在這次官方公開的情報方面，據官方表示，在本作中，也將會把原作粉絲們所熟悉的「空島」舞台收錄登場（本次新增的空島舞台為遊戲版原創關卡，與原作的空島無相關性），而且這個空島關卡將會與監獄島無縫相連，也就是玩家們如果從空島跳下來，就可以直接來到下方的監獄島，玩家們屆時可以來好好探索看看，看這座空島上究竟隱藏着怎樣的秘密等着玩家們來探索！

同時官方也宣布，在本作中，還將會搭載所謂的「海賊業力（海賊カルマ）」系統登場。這個業力系統會隨着玩家們不斷完成任務而上升，當這個業力數值達一定程度，即可觸發特殊任務，而且還將會出現新的事件畫面，也將會讓故事的高潮產生新的改變，玩家們到時可以來多加嘗試挑戰看看！

同時官方也宣布，在遊戲中還將會收錄「藏寶圖（宝の地図）」的要素登場，當玩家們找到這個描繪着寶物隱藏地點的藏寶圖後，就可以循線找出寶箱，取得裏面隱藏的珍貴秘寶，也是玩家們在遊戲中一定要來嘗試看看的唷！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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