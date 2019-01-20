PS4／PSV《為美好的世界獻上祝福！》OP開頭影片釋出

日本 EnterGram 預定於 2019 年 3 月 28 日在 PS4／PS Vita 等主機平台推出，以人氣動漫《為美好的世界獻上祝福！》為題材改編而成的迷宮探索 RPG《為美好的世界獻上祝福！～希望迷宮與聚集冒險者們～》（この素晴らしい世界に祝福を！～希望の迷宮と集いし冒険者たち～，中文名暫稱），官方特地公開本作 OP 開頭影片讓玩家們欣賞！

本作為一款以人氣動漫輕小說《為美好的世界獻上祝福！》為題材改編而成的系列首款迷宮探索 RPG 中，將會收錄包括和真、阿庫亞、惠惠與達克妮絲等粉絲們熟悉的人氣角色們登場，讓玩家們從中自由挑選出自己喜歡的角色組成五人隊伍，一起來挑戰各種迷宮關卡取得豐厚報酬！同時遊戲中也將會加入服裝外觀變更系統等要素，讓玩家們可以幫角色們自由換裝改變外觀，也讓遊戲趣味性更加提升許多！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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