【Power Rangers恐龍戰隊】全新格鬥Battle for the Grid 4月推出

美國 Lions Gate Entertainment 宣布，預定於 2019 年 4 月在海外 PS4／Xbox One／Nintendo Switch、2019 年夏天在 PC Steam 平台上推出一款以歐美版《戰隊》英雄《Power Rangers 金剛戰士》為題材的對戰格鬥新作《Power Rangers：Battle for the Grid》登場與玩家們見面。

本作為一款以有著 25 年歷史，之前還曾經登上大螢幕推出電影版的美版特攝英雄《戰隊》系列《Power Rangers 金剛戰士》為題材的對戰格鬥遊戲。在遊戲中，將會收錄包括《恐龍戰隊獸連者》的紅戰士、一開始以反派登場，後來成為「恐龍戰隊」第六名戰士的「龍皇連者 Dragon Ranger」、《金剛戰士》系列作《Power Ranger Megaforce》的豪快黃、在漫畫版登場的平行世界綠戰士「Lord Drakkon 龍帝」等眾多英雄與壞蛋登場，讓玩家們選擇自己喜歡的角色，使用各種華麗的動作招式在關卡舞台上一較高下！

（gamebase）

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另外官方也宣布，本作 PS4／XB1／Switch／PC 版將支援不同平台之間的跨平台多人連線對戰功能，讓不同平台的玩家們都能齊聚在一起一決勝負，喜歡《戰隊》系列的粉絲們到時可千萬不要錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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