【瑪奇-夢想生活】網紅實況配音搶先曝光　公測即將展開

由韓國 Nexon 正式授權的《瑪奇mabinogi》系列新作手遊《瑪奇-夢想生活》，即將展開正式公測，官方於今（18）日率先釋出遊戲配音介紹及坐騎系統，讓玩家先睹為快。

網紅實況主跨刀獻聲 一同回歸愛爾琳

在《瑪奇-夢想生活》內，熟悉的 NPC 們都會講話囉！遊戲內邀請到許多耳熟能詳的動漫配音員跨刀獻聲，更是請到知名網紅及實況主：「安安邊緣子(阿民阿憲)」、「鳥屎」、「阿神」來為遊戲內的 NPC 配音，他們分別扮演遊戲內的「露娜」、「布萊斯」、「潘」、「瑪姆斯汀」。回憶的 NPC 們再加上配音員、網紅及實況主獨特的聲音，將讓遊戲更加活潑生動，讓玩家在享受夢想生活的遊戲中，也能有另一番不同的聽覺體驗。

+ 4 + 3 + 2

現場除了配音之外，也訪問到他們對於遊戲的回憶，雖然他們都是《瑪奇mabinogi》的老玩家，不過大家記憶度最深的果然是大姊姊「娜歐」，現場互動也在快問快答的訪談之中讓整場氣氛非常搞笑逗趣，連攝影團隊的每個人都大笑不已，十分歡樂。

想要走遍愛爾琳世界，擁有一隻可靠的坐騎是絕對不可或缺的。遊戲內的坐騎系統也是參考端遊時期的寵物來改進重製，坐騎除了擁有酷炫的外型外，每個坐騎提升的移動速度也不同，隨著生活技能「騎術」等級的提升，還可以瞬間提升坐騎的移動速度，這麼方便的功能，還不趕快來收集！

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076