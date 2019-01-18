《野良與皇女與浪貓之心2》體驗版開放下載　新增四名可攻略角色

【野良與皇女與浪貓之心2】日本Harukaze預定於2019年2月28日在PS4／PS Vita／Nintendo Switch等主機上推出的《野良與皇女與浪貓之心2》（Nora, Princess, and Crying Cat. 2／ノラと皇女と野良猫ハート2），宣布自即日起推出遊戲體驗版讓玩家們搶先下載試玩！

《野良與皇女與浪貓之心2》為一款之前2017年在PC上推出的同名美少女遊戲給重新移植到主機上再度推出的移植版。在這次的二代中，除了追加包括冬之皇女愛麗絲等四名新角色登場之外，也將前作三名原本無法攻略的NPC角色升級為可攻略的女主角，並追加眾多全新插圖，在原有女主角等方面也將會追加新的劇情，讓玩家們可以延續之前故事，再度展開全新的戀愛冒險！

有興趣的玩家們，也可以趁現在趕快先來下載試玩體驗（PS4 體驗版下載／PS Vita 體驗版下載／Switch 體驗版下載）看看，感受一下家機版在畫面／介面等各方面全面進化後不同之前PC版的全新遊戲體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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