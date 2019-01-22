《Jump Force》最新戰鬥畫面公開　卡卡西、我愛羅、輝夜大亂鬥！

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於2019年2月14日在PS4／Xbox One推出，2月15日在PC Steam上架的動作對戰遊戲《Jump Force》（ジャンプフォース），繼之前官方公開將會收錄《火影忍者》的「卡卡西（カカシ）、我愛羅、輝夜（カグヤ）」等三名角色參戰之後，如今官方特地公開這三名新參戰角色的最新戰鬥畫面讓玩家們欣賞。

本作為官方網羅日本Jump雜誌眾多連載作品人氣角色齊聚一堂，讓玩家們自由從眾多作品裡挑選自己喜歡的角色組成最強夢幻三人隊伍，來與對手展開最火熱刺激戰鬥的對戰動作遊戲。而這次官方所公開的三名角色戰鬥畫面，分別是出自《火影忍者》的拷貝忍者「卡卡西（カカシ）、身為一尾守鶴祭品之力的「我愛羅」、身為忍者之神兼原作最後大Boss的「大筒木輝夜（大筒木カグヤ）」等三名角色的戰鬥畫面，玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

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另外，官方也特地公開這次遊戲中新收錄的舞台關卡「木葉忍者村（木ノ葉隠れの里）」的最新畫面，玩家們也可以趁現在先來確認看看，在與現實世界相結合之後，整個木葉忍者村將會與原作動漫版有怎樣不同的風光模樣！

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附帶一提，在本作故事背景方面，將會從現實世界意外出現灰色天空覆蓋整個世界做為開端，隨着這片灰色天空出現，在世界各地突然出現許多巨大建築物、宇宙船跟海賊船，而在灰色天空的另一側，則是在漫畫中曾經出現的廣闊世界……從這一天開始，世界開始融合，隨着宇宙帝王菲利等持有兇惡力量的角色們出現，使得世界持續遭到破壞並陷入巨大混亂之中……而人們最後希望的英雄們，也陸續降臨在這個世界——

另外在本作中，除了眾多人氣Jump作品角色登場之外，也將會有鳥山明老師專為本作繪製的原創角色登場！而在這邊，官方也釋出本作兩名原創人物「嘉蕾娜」（ガレナ）與「凱因」（カイン）的最新戰鬥畫面，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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