《勇者鬥惡龍XI》Switch版直播陣容強勁　齋賀光希擔任特別嘉賓

日本Square Enix預定於2019年在Nintendo Switch主機上移植推出的人氣RPG最新移植版《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光S》（ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS），宣佈將於日本時間1月25日21:30（台灣時間 20:30）舉辦最新官方生放送直播節目（YouTube／NicoNico動畫），屆時將會公開本作最新登場角色配音聲優陣容一覽情報給玩家們知道！

《勇者鬥惡龍XI》為官方之前在PS4／N3DS等平台上市的人氣RPG《DQ勇者鬥惡龍》系列最新作，由於壯闊豐富的故事性與充滿魅力的人物角色，加上豐富的武器技能養成、道具裝備的素材收集合成，以及賽馬、賭場等有趣小遊戲等豐富內容，因此在推出後大受玩家們好評喜愛。而在這次的Switch移植版方面，與之前其他平台版本最大不同點，就在於將會加入數字系列首次收錄的聲優配音演出，讓玩家們可以在這些人氣聲優的配音下，更加融入享受本作壯闊奇幻的故事冒險！

至於在這次官方發表，預定於1月25日晚上公開的生放送節目方面，除了將會邀請之前所公開，擔任登場女主角之一瑪爾蒂娜配音的「小清水亜美」擔任MC主持人之外，還將會邀請系列遊戲總監「堀井雄二」、本作遊戲總監「内川毅」與製作人「岡本北斗」等來賓登場；同時也將會邀請「斎賀みつき（齋賀光希）」、「加藤英美里」等兩名人氣聲優以特別嘉賓身分登場，喜歡本作的粉絲們到時別錯過官方的最新發表！

《勇者鬥惡龍XI》（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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