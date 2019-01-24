【TpGS 2019】《聖女之歌 Zero》二部曲最新宣傳片及遊戲畫面公開

風雷工作室研發的2D橫向卷軸劇情系冒險動作遊戲《聖女之歌Zero》第二部曲今（23）日開啟Steam 搶先體驗頁面及曝光遊戲宣傳片，並將參與2019台北國際電玩展。

「二部曲」將以剛爾盧族貓娘的主人公—夏瑪為起點，逐步揭開她不為人知的過去。為了尋找母親的恩人，夏瑪女扮男裝、獨自踏上旅途。看起來開朗樂觀的她，似乎在背後隱藏著不可告人的目的。官方今日開啟《聖女之歌Zero》第二部曲搶先體驗頁面，釋出相關遊戲資訊以及多張遊戲畫面。

宣傳片當中，《聖女之歌Zero》第二部曲展現與以往不同的動態背景，並以奇幻炫麗的美術視覺和悠揚動人的音樂打造出特有的遊戲世界。除有豐富的故事劇情以及精采的冒險任務外，還加上有趣的烹飪與鍛造系統。遊戲內閃避、三段跳、衝刺等多變化的操作功能都將帶給玩家動作戰鬥的快感。

本屆電玩展當中，《聖女之歌Zero》於 25 日至 28 日在世貿三館 A363 攤位展出，屆時將提供「第二部曲」試玩版提供玩家體驗。

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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