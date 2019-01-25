【TpGS 2019】巨人網路推多款手遊大作　《十二神兵器》搶先曝光

巨人網路今日宣佈，推出「鄭和出海計畫」，完成海外團隊的搭建，2019 年正式致力手機遊戲出海業務。「鄭和出海計畫」是巨人為出海業務量身打造的戰略計畫，寓意出自歷史上知名的鄭和下西洋海上遠航活動。巨人「鄭和出海計畫」致力於在移動互聯網時代，推動國內外熱愛遊戲的開發者、玩家、合作夥伴有更深入的合作與交流，向海外弘揚優秀的中華文化。

經過多年發展，今天遊戲產業已經擁有全球化實力和非常好的契機。一方面，中國國產遊戲品質不斷提高，有越來越多精品遊戲與歐美大作競爭。而手機遊戲的全新發行模式，也為遊戲全球化提供了非常好的機會，讓企業在更多國家地區拓展高速增長的藍海市場。

巨人希望通過「鄭和出海計畫」，結合全球化的契機，以精品遊戲為載體，向海外輸出中國優秀傳統文化，促進跨文化間的溝通與融合；巨人將堅持輸出精品、開放合作兩大原則，把精品遊戲持續推向海外市場，同時把海外優秀作品、研發團隊引入國內。

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2018 年底，巨人網路已在美國紐約等地，完成海外拓展團隊、商務團隊的搭建，2019 年 1 月下旬的台北電玩展，團隊將攜《帕斯卡契約》、《Project Dunk》、《月圓之夜》、《十二神兵器》、《恙化裝甲》、《夜光》等巨人新品亮相台北電玩展。

以台北電玩展為起點，巨人今年還將攜旗下新品參展美國 PAX EAST 遊戲展、美國 E3、德國科隆國際遊戲展、美國 PAX WEST 遊戲展等國際頂級展會，打造一個以遊戲展會、全球管道、海外媒體、玩家社群為核心的國際化交流合作閉環，把更多高品質的產品推向海外市場。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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