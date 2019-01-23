《陰陽師Onmyoji》台北國際動漫節活動回顧　脫非入歐好禮大放送

深受玩家們喜愛的和風妖異手遊《陰陽師Onmyoji》於上週六 1/19 參與台北國際動漫節，並在現場熱烈展開一系列互動活動，已吸引超過兩千位玩家一起到場同樂！

人氣式神齊現身，猜拳互動拿歐氣好禮！

以各種妖怪式神為主題的遊戲《陰陽師Onmyoji》，當然不能少掉人氣式神的出場了！官方特別邀請了知名COSER們裝扮成人氣式神與現場的玩家互動與拍照，完成指定條件後還可以拿到各種充滿式神歐氣的週邊贈品，包括歐氣滿滿春聯，特製陰陽師活動提袋，以及脫非入歐紅包袋等好禮。特別的是紅包袋內隨機塞入週邊兌獎小卡，能夠抽到紅包袋小卡的玩家今年歐皇就非你莫屬了！

每日活動的最後半小時（16:30~17:00）舉行式神猜拳比賽，獲勝的參與玩家就可以從式神們手中拿走限量的神秘週邊好禮，每場活動贈品數量有限，送完為止！

按下圖看現場活動的人氣式神COSER▼▼

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參與活動抽週邊，歐氣爆發大放送！

除了現場與式神的互動之外，還可以與式神COSER們合照、或拍攝現場照片上傳至官方置頂貼文，即可參加歐氣大爆發抽獎活動，新的一年就先從這裡驗證玩家們的歐洲血統吧！

各種精美的陰陽師角色週邊活動贈品（gamebase）

八岐大蛇降臨會場，LBS鬼王現世妖約

除了活動現場的人氣式神COSER外，地域鬼王八岐大蛇也在會場持續著等待著玩家們的挑戰，只要於活動日每天早上9點到晚上21點間打開陰陽師遊戲，就可以發現地圖上的鬼王八岐大蛇，挑戰成功即有機會取得各種神秘虛寶好禮！

等待玩家們挑戰的式神-八岐大蛇 （gamebase）

《陰陽師Onmyoji》台北國際動漫節現場活動將持續到 1/23 當天，還沒拿到陰陽師歐氣滿滿週邊的、想一睹人氣式神風采的、想打倒八岐大蛇一吐抽不到的怨氣的玩家們，請把握時間前往台北國際動漫節參加唷！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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