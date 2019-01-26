【乃木坂46】生田繪梨花全新內衣寫真　第一位讀者竟然是…？

乃木坂46成員生田繪梨花日前於東京進行第二本寫真集《INTERMISSION》（インターミッション）講談社的發售紀念會，在活動前接受媒體採訪。本作是她在2018年9月於美國紐約進行為期7天的拍攝。據說第一個看寫真集的成員是白石麻衣，生田對此笑言「她比我還要High的對我說著『真棒呢！』的高興着，感到很開心。」

在寫真集發售當天（1月22日）迎來22歲的生田。現在在東京藝術劇場進行的音樂劇《Great Comet 1812》（1月5日至27日期間上演）中演出，生田表示「會在舞台劇中努力。大概會在那裡為我慶祝的感覺。」而作為22歲的目標說道「因為有些人會對我說『變得成熟了呢』、『會露出這種表情來了』之類的聲音，不過我也希望自己的形象不要被定型，還想要去嘗試挑戰許多事物。」

第一個有份睇生田繪梨花全新寫真嘅竟然係好姊妹白石麻衣，恨死一班宅男Fans（nogi_shiraishimai IG）

她還說：「雖然以前真的對烹飪很不擅長，不過最近變得很常去烤肉。因為沒有做過燉煮類的料理，所以希望能夠像白石那樣會做豬肉角煮（類似東坡肉的菜餚）」所以決定要去挑戰一下不擅長的料理。被問到對自己這本寫真集要打多少分，她爽快回答「22億分！」「因為是在22號發售22歲的寫真集，而且又首次出版就有22萬本的緣故！」

22億分還不夠，生田繪梨花來年目標要學埋煮餸，到底是要多「GFABLE」？▼

並不只是在乃木坂46，在音樂劇方面同樣十分活躍的生田自信表示「不論哪一邊都是同樣重要，所以兩邊都不會放手地努力下去。因為在團體中4期生加了進來，所以我想要團結，能夠繼續攀登上去」。被問到有沒有邁向海外的念頭時，生田表示：「還沒有考慮過。首先想要在日本的舞台劇中長期的、好好站穩腳步。」最後則是向Fans呼籲：「因為我想能夠遇到即使是自己也未曾見過的表情和模樣，所以請各位一定要享受一下這各式各樣的表情！」

按圖看連隊友白石麻衣都睇到嘩嘩聲的生田繪梨花《INTERMISSION》寫真花絮▼

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在這次作品中，生田實現了與乃木坂46活動同時也演出過許多音樂劇的願望，前往百老匯和時代廣場。作品以紐約街道為舞台，收錄許多生動活潑的一片。出生於德國杜塞多夫，彈得一手好琴、被人稱為乃木坂46「第一大小姐」的生田，在這次寫真集中一改從前的形象。自身首次的內衣姿態，展現出連女性也會感到憧憬的好身材，此外還有至今為止最棒的特別鏡頭等等，在各式各樣的「首次挑戰」裡散發出21歲的成熟魅力。

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