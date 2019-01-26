【神魔之塔】神魔女將陣容全面升級！「爭奪守護者」投票活動開放

Madhead旗下手機遊戲鉅作《神魔之塔》，自2013年1月27日上架後營運了6年人氣絲毫不減，旗下的17位女將再度化身成遊戲內的人氣角色，在2019年台北TGS中與眾召喚師大玩互動遊戲及合照，粉絲相見，一起交流遊戲心得。

官方指出《神魔之塔》今年的「神魔女將」陣容全面升級。除了玩家熟悉的小雪、布丁、虹伶、箐箐、曾甜、喬喬兒、草莓、娜美、愛麗絲、蕎蕎、Candice及木子萱外，機機、涵涵兒、波波、東東及凡僖 5 位人氣爆棚的美女也加入女將行列。

多位人氣爆棚的美女也加入女將行列（Gamebase）

17位「神魔女將」演繹不同神魔角色，於不同地方出現與一眾召喚師大玩互動遊戲及合照，玩家更可以把握機會在1月28日前於線上投選喜愛女將，更有機會與喜愛女將一同神魔慶功宴。

Madhead表示，這次活動特設「爭奪守護者」玩法，玩家們可以以票數爭取成為女將們的「守護者」！不過一定要在「爭奪守護者」頁面投票才有機會成為「守護者」。更多有關《神魔之塔》於「2019台北國際電玩展」的最新動向，請密切留意《神魔之塔》Facebook粉絲團。

「爭奪守護者」投票活動開放（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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