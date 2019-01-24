《瑪奇-夢想生活》中文手遊公測正式推出　登入五天送獨角獸坐騎

由韓國 Nexon 正式授權的《瑪奇mabinogi》系列新作手遊《瑪奇-夢想生活》，於今（23）日正式開放公測，官方今日也釋出電視廣告及農場系統介紹，讓玩家先睹為快。

搞笑網紅實況主跨刀演出 電視廣告曝光

《瑪奇-夢想生活》這次的真人電視廣告，特別邀請到了知名網紅及實況主「安安邊緣子」的「阿民」以及「LNG」的「鳥屎」來拍攝廣告。在這次的廣告中，「阿民」飾演的是可愛的少女「露娜」，而「鳥屎」則飾演愛吐槽的「潘」，影片中兩人的互動呈現出遊戲中可愛的模樣，現場的台詞更由兩位演員即興發揮，讓台詞更加生動活潑，讓在場的人員都忍不住笑出聲。想知道「阿民」及「鳥屎」更多的有趣影片，請關注官方粉絲團。

打造溫馨農場 屬於你的幸福家園

在遊戲內，玩家可以建造自己的農場並種植作物收割，也可以藉由照料雞、羊、牛來生產原物料，過著自給自足的田園生活。不只是種植農作物，還能佈置個人化的家園，琳瑯滿目的裝飾品、道具，想設計成夢幻玻璃屋還是暗黑莊園，打造出獨一無二的小屋及農場，展現屬於自己的個人風格！

找不到老朋友不要怕 尋訪老友系統上線

這次遊戲內設置了「尋訪老友」系統，只要玩家輸入端遊時期的「伺服器名稱、公會名稱、角色名稱」就可以在這個系統登錄自己的端遊角色資訊，並可以用這三個項目來搜尋其他玩家所登錄的資料直接加好友。想要找回以前的老朋友，一定要登錄正確資料，這樣才能讓其他朋友們找的到你唷！

遊戲已於今日展開正式公測，遊戲內登入第二天即送「帽珀妮」坐騎，登入第三天送「放學校服時裝」，第五天還要免費送你「獨角獸」坐騎，除了這些獎勵外，還會再加送「扭蛋銀幣」，每天都有超多豪華獎勵等你來拿！快點找回以前的老朋友，再次回到愛爾琳吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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