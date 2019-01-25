《King's Raid～王之逆襲》新英雄登場！6米火龍降臨TPGS 2019

《King's Raid～王之逆襲》於近日更新，最新角色艾斯克與拉薇兒更加豐富英雄戰線，並推出2019世界服裝時裝第2回；裝備強化系統需求資源進行精簡，龍之戰役新增單人模式，傳說道具不再受限於組隊才能取得。另外在1月25日於台北世貿一館舉辦的TGS，現場大型巨龍也正式降臨於會場，將讓玩家感受最強大的視覺震撼。

新英雄艾斯克～幻術賭徒

過去，他是一位著名的魔法師，但現在則是奧勒貝爾臭名昭彰的賭徒。他不隨意表露自己的內心，卻能輕易洞察人心。在其表面似乎給人沉迷於賭博而拋棄自己人生，但在扔下籌碼那一刻所露出的笑容中，卻深深隱藏着復仇的刀刃。

新英雄艾斯克～幻術賭徒（Gamebase）

職業為魔法師，具備4招技能，其中「我贏定了」，可攻擊任意3名敵人，造成魔法傷害，並使其暈眩；同時隨着命中次數增加，還能造成無視防禦的追加魔法傷害！「輪到我了」則是擲骰子使任意2名隊友於60秒內增加攻擊力和暴擊傷害量。技能效果可堆疊最多10次，而且骰子每擲出1點，獲得Buff的隊友就增加1位！



「試試運氣」這招乃範圍技能，可攻擊全體敵人造成魔法傷害，特別的是技能發動後，將各有50%機率使該技能冷卻時間在限定時間內永久減少，或傷害量限定時間永久增加，技能效果最多可堆疊10次。第4招「這可不是騙人的把戲」則是每10秒增加自己的攻擊力和防禦力。此效果最多也可堆疊10次。



新英雄拉薇兒～可愛惡靈

她是由在戰爭中無辜死去孩子們的靈魂所束縛形成的幽靈集合體，因此當她提到自己時，不是單純個人的「我」，而是整個集合體所代表的「我們」。即使拉薇兒是由充滿委屈與怨恨的靈魂所組成，但卻仍保有純真的一面；而在「她們」純真的眼眸後面，所隱藏的情感究竟是害怕亦或是寂寞，沒人可以得知。

新英雄拉薇兒～可愛惡靈（Gamebase）

職業為牧師，具備多種技能，其中「走、走開！」可對目標敵人造成魔法傷害，並減少暴擊抵抗力，同時陷入「拉薇兒的邪念體」狀態，受到持續魔法傷害；每當利用此技能對敵人造成傷害時，還將回復全體隊友上述傷害量的生命值。



「加油…！」與「雖…雖然害怕…！」為組合技，其中「加油…！」可使攻擊力最高的隊友在一定時間內回復生命值，且暴擊傷害量可在持續時間內增加50%，且額外追加相當於拉薇兒暴擊傷害量15%的傷害量；在技能發動後5秒內可發動「雖…雖然害怕…！」，對目標敵人造成魔法傷害，並使其減少攻擊速度。



而「討厭…別欺負我們…！」則是在自己前方的大範圍內引起「靈魂漩渦」，並於一定的時間使目標的攻擊力減少，受到的魔法傷害增加。此效果最多可堆疊15次。「永遠在一起…」將在第一次開始戰鬥時，與攻擊力最高的隊友進入「靈魂一體」狀態，而進入「靈魂一體」狀態的隊友，攻擊力會增加，並每秒回復一定量的魔力。



巨龍實體呈現，龐大視覺睥睨會場

《King's Raid～王之逆襲》一直以來就透過華麗畫面讓玩家享受刺激的遊戲視覺饗宴，這次參加「TGS 2019」，更是要帶給玩家滿滿的視覺震撼。在展覽中以遊戲中的火焰之龍泰莫雷勒為主角，打造了大型高達6公尺的巨龍模型實景，加上翼展，更加延伸火龍的氣勢，絕對要讓玩家感受火龍具現化後的威猛氣勢。另外，現場也精心準備了豐富的週邊與紅寶石，1月25日起記得可以到現場一起來屠龍拿寶。

《King's Raid～王之逆襲》6公尺火龍真實降臨TGS 19（Gamebase）

世界服裝時裝第2回，多樣主題讓人耳目一新

透過時裝系統，玩家可以讓喜愛的角色擁有豐富多變的造型，伴隨冒險也會帶來不同的遊戲旅程。這次推出的世界服裝時裝，總計將讓8名英雄呈現全新樣貌，分別是～克洛、克勞斯、洛曼、賽莉亞、黛彌兒、拉薇兒、芙萊兒與妮琪。在遊戲更新後，一同進遊戲來看看心愛角色的全新造型。

洛曼、妮琪（Gamebase）

裝備強化系統需求資源精簡，龍之戰役單人模式新增

這次遊戲更新中的裝備強化系統，針對強化資源做了調整，將以往需要吃其他裝備或是強化水晶獲得提升經驗的方式，精簡成只需要透過金幣便能強化。這將大大省去許多強化資源，可將資源都分解成為魔法粉末，來做裝備的屬性強化。

《King's Raid～王之逆襲》遊戲截圖（Gamebase）

龍之戰役是遊戲中玩家取得裝備的主要來源，以往都需要透過組隊才能進行屠龍，但為了可以讓玩家在攻略上能更加的自由，因此推出了單人戰役模式，以後便可以透過自己的角色來獲取這些裝備與道具。



困難模式單人戰役與隊伍戰役的難度將進行合併，相同難度就可以選擇進行單人／隊伍模式。而為了更順暢的進行戰鬥，困難模式戰鬥會新增「AUTO」按鈕，並可以獲得「龍之代幣」。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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