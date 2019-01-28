KINGDOM HEARTS III／王國之心3 玩前必讀：歷來故事劇情解構．下

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【Kingdom Hearts III】王國之心3集合了十多年的作品系列故事，劇情錯綜複雜，想全盤了解令遊玩時更投入的話，此事前必讀劇情整理系列將可幫到你：

在繼續KINGDOM HEARTS III／王國之心3 劇情前先補充一下KH作品中常常「分身」的設定。初期KH1的黑色小怪物「無心者Heartless」是人墜入黑暗，心之闇具體化的產物，有著侵佔其他人心的欲望。而KH2中的白色怪物「無形者Nobody」，則是一些精神力較強的人在無心化時留下之空殼。而一些精神力再強一點的人（遊戲中任何有名角色）的Nobody就有著人的樣貌，亦是系列主要的「分身」來源。Nobody一開始設定為「沒有心的肉體與靈魂」，原本是沒有感情，但在後來的KH 3D追加設定為Nobody出生後，其實心及感情也可以培育出來。

KH系列有Heartless、Nobody、Unversed、Dream Eater、Emblem等魔物種類，當中Nobody的設定最為麻煩

如果未看上一篇可移玉步：
KINGDOM HEARTS III／王國之心3 玩前必讀：歷來故事劇情解構．上
KINGDOM HEARTS III／王國之心3 玩前必讀：歷來故事劇情解構．中

上回講到筆者有個位置因想避免混亂遺漏未說，就是Birth by Sleep與KH1至KH2之間的情節。被Aqua打敗、自插Keyblade又被Aqua救出的Terra-Xehanort失去了記憶，並被當時Radiant Garden的統治者「賢者Ansem the Wise」救起。在這裡的Ansem雖然與KH1的BOSS「闇之探求者Ansem」同名，但其實是不同人物。

從暗之世界回到光之世界的Terra-Xehanort 被賢者Ansem收留

失憶的Terra-Xehanort被賢者Ansem收為徒弟，一起進行關於「心」的研究，而Terra-Xehanort亦因受Braig（賢者的弟子，早在Birth by Sleep協助Xehanort並知道他身份）指引，用自身來作研究而慢慢恢復記憶。後來賢者Ansem覺得研究會帶來危險決定中止，但Terra-Xehanort盜取了「Ansem」之名並暗中繼續研究，製造大量人造的徽章無心者（Heartless Emblem）。最終事件被「賢者Ansem」發現，Terra-Xehanort決定採取強硬手段，將「賢者Ansem」流放到暗之世界，自己繼續欺世盜名。

Mickey與賢者Ansem相識，亦在此時看過Xehanort一面

Terra-Xehanort更將賢者其餘的5名弟子連同Braig全數變成Nobody，他們的名字是原名打亂再加上X。而可能是想防止Terra再次醒來的關係，Terra-Xehanort再次自插Keyblade，分裂成Heartless「茶黃色斗篷的神秘人」以及Nobody Xemnas。前者進入Riku身體成為KH1的BOSS「闇之探求者Ansem」，而後者Xemnas組織出13機關成為首領。及後失去賢者Ansem統治的Radiant Garden被黑暗力量侵佔，變成Hollow Bastion，原居民的Kairi亦去到Destiny Island。

（主觀視點）Xehanort用Keyblade將賢者弟子變成Nobody，Braig變成Xigbar

Nobody組織13機關，由人類時的原本名打亂加上「X」字（Xemnas則是Ansem加X）

不過劇情先去到KH Chain of Memories，欲追尋「光之扉」找回Mickey及Riku的Sora被13機關成員之一的Marluxia誘導至「忘卻之城Castle Oblivion」，一個進入後會流失記憶的地方。機關的Marluxia與Larxene心懷鬼胎想推翻Xemnas做首領。在這裡Sora忘記所有招式並要使用卡片戰鬥（當時的遊戲系統）。而他對Kairi的昔日記憶亦慢慢被沖淡，置換成一個黃髮白衣少女Namine。

忘卻之城也就是Aqua由啟程之地變出來的地方，但Sora並沒找到Ventus

事實上Namine就是Kairi的Nobody，在KH1 Sora自插時，因為Kairi的心在Sora體內而同時分裂出來（Kairi身為光之公主不會產生Heartless）。Namine有著修改別人記憶的能力，她被Marluxia操使要求置換Sora的記憶，目的是令Sora言聽計從，而孤獨寂寞的Namine本身亦很想與Sora成為朋友。受到Namine的影響，在Destiny Island的Kairi亦開始忘記Sora。

孤獨的Namine想與大家成為朋友，但亦知道身為Nobody的她不應存在

最終Sora打敗機關成員到達最上層，Namine對於置換Sora記憶而道歉。因為忘卻之城已令Sora失去部份記憶，Namine給他兩個選擇，「放棄取回記憶」及「取回記憶但忘記此城的事情」，而Sora就選擇了後者，這令到Namine很傷心，因為Sora也將會忘記在城內遇上Namine的事情。在進入記憶喚醒裝置前Sora向Namine承諾，出來之後做真正的朋友，「就算記憶之鏈失去，朋友之間也存在連結」。為免忘記亦在筆記中寫下「Thank Namine」。最後Sora、唐老鴨及高飛狗進入沈睡。

Sora與Namine與約定出來後做朋友

KH Chain of Memories亦有一條Riku線，機關不知何解接觸到暗之世界的Riku，複製了他成為「Riku Replica」並誘使他前往忘卻之城。途中Riku重遇Mickey，二人亦遇上了一位神秘的繃帶蒙面人「DiZ」數次得到他的幫忙。最終Riku打敗了自己的複製人，亦打敗了自己心中的闇「Ansem」，與Mickey脫出，DiZ更送了他們13機關的黑衣，穿上後有著抵抗黑暗的保護力。

DiZ送上Riku及Mickey 13機關所穿的黑衣，防禦黑暗之餘，令他之後也可假扮機關成員

接著終於來到Kingdom Hearts 2，不，先要說的是後來追加的KH 358/2 Days。話說在Sora於KH1自插的同時，也產生了自己的Nobody，並在Twilight Town被13機關的Xemnas發現，取名為Roxas並加入為第13號。機關的表面目的是讓身為Nobody的自己變回完整的人，而方法就是不斷擊殺Heartless，用心的回歸來聚集完成一個人工的Kingdom Hearts。

Xemnas遇上Sora的Nobody，打散加X將他命名為Roxas

Roxas受到Axel多番照顧，後來一名女生Xion亦加入機關，Roxas、Axel、Xion 3人成為好朋友，在鐘塔的天台一齊吃冰條。Roxas及Xion不時都會在夢中浮現Sora的記憶，Xion在一次任務中遇上朦眼的Riku，交談後對自身的存在感到懷疑，及後脫出機關在忘卻之城得知自己其實是Roxas的複製體，一個由機關製作出來吸收Sora力量，及作為後備Keyblade使用者的「道具」。同時間DiZ與Namine知道，因為Xion影響到Sora的甦醒停滯，作為DiZ助手的Riku亦向Xion告之Sora及Kairi的事情，希望Xion可回歸Sora體內。

在天台吃冰條是3人最美好的時光

Xion本身不想捨棄朋友，但最後與Namine見面終於想通。Xion與Roxas於天台吃最後的冰條，自己化為魔物迫使Roxas用Keyblade解決她，最後倒在Roxas懷抱，在消失前留下遺言，希望Roxas能釋放Kingdom Hearts，亦說能遇上Axel及Roxas很開心。因為Xion是Roxas記憶的複製體，所以在消失後其他人也忘記了她的存在。

悲痛的Roxas決意前往13機關的據點「不存在的世界The World That Never Was」，打倒組織成員並釋放Kingdom Hearts。但此舉被Riku阻止，因為他不想Roxas送死而想他回歸Sora，此幕也是KH1 Final Mix的Secret Ending。Riku不敵覺醒出二刀流的Roxas，唯有除下眼罩解放暗之力量，化作為Ansem的形態終於打敗Roxas，把他帶回給DiZ。

Riku為捉Roxas變回了Ansem模樣，幸而心智並沒被控制

接著終於來到Kingdom Heart 2的開端，Roxas忘記了機關的事情，像平凡人般起床，並與城中少男少女Hayner、Pence及Olette為朋友，開心渡過他的暑假，亦拍下了4人的相片。但這只是DiZ所製作的數碼版「另一個Twilight Town」，修改了Roxas的記憶，目的是暫時收藏起Roxas避開13機關，讓Namine完成Sora的恢復過程。

Roxas在數碼世界達成原本的希望，成為普通人生活及與Hayner等人成為朋友

13機關打通了前往「另一個Twilight Town」的通道，Axel前來欲救回他的朋友不果，一連串劇情後Roxas亦遇上Namine，此舉也影響到Kairi恢復Sora的記憶，於Destiny Island寫下字條放在玻璃樽，希望傳達到給Sora。

Kairi的玻璃樽伏線在結尾回收

程序準備完成，於暑假的第6日Roxas終於憶起機關的事情，亦知道自己要回歸Sora，與好友Axel約定「來生」再見。去到Sora沈睡的地方，Roxas首次見到Sora說出名對白：「Sora….真羨慕你啊，看來我的暑假要完了吧」，返回Sora身體。

Roxas的暑假完結了

因Xion及Roxas的回歸，Sora（連同唐老鴨、高飛狗）終於醒來，失去「忘卻之城」記憶的眾人翻查筆記，只看到「Thank Namine」。Sora外出回到Twilight Town，認識Hayner等人，在離開時亦不自覺流淚，總覺得忘記了什麼。

Sora不自覺的眼淚

眾人在Yen Sid大師的塔，知道了關於Nobody及13機關的事情，於是出發去很多迪士尼世界解救危機，而在另一邊Kairi亦決心放棄等待去找Sora，她前往Twilight Town認識到Hayner等人，但後來卻被Axel捉走。因為Axel很掛念Roxas，想以此威脅Sora變回Heartless及Nobody來重遇舊友。

又一輪旅程過後眾人於Hollow Bastion發現Ansem的隱藏房間，從Mickey口中得知KH1的Ansem原來只是Heartless並盜用賢者Ansem之名。在一場Nobody大戰中Mickey見到Xemnas樣貌，認出他在人間時的名字Xehanort。及後Sora亦從DiZ手中取得一張Roxas與Hayner等人的合照，憶起他的名字。

Xemnas被Mickey認出，為Xehanort的Nobody

眾人回到Twilight Town的大宅發現前往「另一個Twilight Town」的裝置，進去後再找到13機關的通道，其間遇到大量Nobody襲擊，Axel出來相助並對於捉走Kairi感到抱歉，以自爆來解決所有Nobody並開出道路，Sora終於來到「不存在的世界」，看見了正在成型的Kingdom Hearts。

Axel自爆幫了Sora，因為他對捉走Kairi內疚，亦覺得Sora與Roxas很似

在這裡Sora對上很多13機關成員，其中亦重遇變成了「闇之探求者Ansem」模樣的Riku及神秘人DiZ。DiZ終於展露自己的身份，正是被Terra-Xehanort流放到暗之世界的賢者Ansem。賢者Ansem本來是計劃利用Sora來進行對Xehanort的報復，但對於害了Riku、Roxas等感到內疚，他拿出自行研發的裝置想將Kingdom Hearts數碼化來阻礙機關計劃，但最終只能破壞一部份，裝置不勝負荷爆炸，而賢者Ansem消失，後來得知他再次被沖到暗之世界（第二次）。

賢者Ansem用裝置射擊Kingdom Hearts，最終爆炸

受損的Kingdom Hearts爆發出大量的心，這靜化了Riku變回青年的模樣，亦令Xemnas要重新收集心。Xemnas決定直接向Kingdom Hearts追求力量與之融合，眾人打開通往Kingdom Hearts的通道追上去，最終打敗Xemnas。

Sora及Riku與Xemnas決鬥之時，Sora也曾有一刻拿起Riku的Keyblade使出二刀流

在Kingdom Hearts瓦解時，像幻影的Namine開出傳送門救眾人離開，而Namine及Roxas亦完全回歸Kairi及Sora。但最後Sora及Riku走遲一步並與化為虛無的Xemnas作最終一戰。戰勝後二人流落暗之世界無法回去，望著黑色的海灘2人互相妒嫉有這最好的朋友。後來海灘沖上一個玻璃樽，那正是Kairi在早前寫給Sora的字條（大概是Kairi光之公主的力量）。透過這個連繫打開了光之扉，Sora、Riku、Kairi終於在Destiny Islands重逢。

KH2 有系列中難得的大團圓結局

接下來連接到KH Coded，講到Mickey因為對Sora筆記的「Thank Namine」一頁，突然出現了一句文字「我們一定要回去治癒他們的痛楚」而感到疑惑。決定將筆記數碼化來修復資料，並製作出Data-Sora來解決當中的Bug。劇情主要是交帶回不存在的Namine發現了Sora心中原來有別人的心及記憶，而且相當苦痛，如果處理不當的話會帶來負面影響，為了讓Sora能面對苦痛而想辦法告訴Sora。亦讓Mickey與Sora接觸內心深處，帶出及連繫Ventus、Aqua、Terra 3名角色，準備迎接之後的故事（冒險的是Data-Sora，完結時Mickey將所有事情再告之真實Sora）。

Sora內心深處其實已包含了Roxas、Xion、Ventus，還有DiZ（後述）

故事接到去KH 3D Dream Drop Distance，一款穿插真實世界及夢中世界又分Sora及Riku兩條線的複雜作品。簡單而言，為了迎接未來Xehanort的威脅，Yen Sid大師決定為Sora及Riku舉行Master試驗，忘記所有招式重新學習使用Keyblade。Yen Sid亦道出遠古時Keyblade大戰之事情，「真之Kingdom Hearts」消失於黑暗之中，而χ-blade被毀亦分解出20個元素，從中得知組成它的是13個暗及7個光。此外也知道新的魔物Dream Eaters，分有吃掉惡夢的Spirits及吃掉夢及產生惡夢的Nightmares。

Master試驗一般需要修學多年才能進行，因事態緊急Yen Sid對二人實行

在冒險中Riku遇上了一位像Xahanort，但年輕了很多的新角色。而原本是賢者Ansem弟子（13機關）的Axel及一部份成員亦在Radiant Garden醒來，發現自己從Nobody變回了人。帶出了一個新的設定，原來Heartless及Nobody均被消滅時就會回歸成人，此事亦令Yen Sid知道，被Sora眾人在KH1消滅的Heartless Ansem以及KH2消滅的Nobody Xemnas，亦會回歸成原本的人Xehanort。

Axel（Lea）醒來，發現自己及一部份賢者弟子變回人類

Sora在一次Xigbar（Braig）的襲擊下被擊倒，青年版Xehanort向他道出另一個設定，就是茶黃色的Heartless Xehanort在很早以前就使用時間穿越的能力，回去找年輕時的自己，並將一部份力量傳授給他，令青年版Xehanort也能夠穿越時間。

KH3D 帶出了一個令人講粗口的設定，Xehanort 懂得穿越時間

事實上此時的Sora已被Xehanort捉住，在沈睡之中Sora遇上了Roxas、Namine、Xion（但已忘記了她），亦從Ventus的心遇上了Aqua及Terra。及後Xigbar與Xemnas道出了真相，他們的真正目的就是重新集齊13之暗，而捉住Sora就是想令他成為第13號成員。

在Sora被黑化的轉變過程中，Ventus的盔甲出現並暫緩過程，而Riku亦前來相救。他與心中之闇Ansem再次相遇，Ansem引導他再度黑化來拯救朋友，Riku則想通了，選擇以耗盡黑暗來轉為光明。最終Riku去到「不存在的世界」的13機關會議室找到Sora。

青年Xehanort用穿越時間的能力收集成員，在之後他回到自己的時間線忘記一切，再跟隨時間老化

青年版Xehanort向Riku道出穿越時間收集成員的事情，之後年老版Xehanort亦因為Heartless及Nobody的回歸而復活（未解釋為何不是Terra-Xahanort）。他經歷過往失敗教訓，知道部份的機關成員未能達到預期目標，於是計劃再建「真13機關」，將自己的心分成13個容器，透過13個暗對7個光（設定為KH1 的7位光之公主）的衝擊來產生χ-blade，重現「真之Kingdom Hearts」。Xehanort最後射出光球想完成Sora的黑化，但最後一刻被Axel（Lea）前來拯救，加上唐老鴨及高飛前來，最終也營救Sora成功。

13機關的真正目的是培育13之暗，為之後打造χ-blade重現真之Kingdom Hearts

眾人回到Yen Sid的塔，但Sora沈睡不醒，Riku決定深潛Sora夢中喚醒他。途中Riku遇上了Sora心中的Roxas、Ventus與Xion（Riku不認識她）。之後再遇上了賢者Ansem（DiZ），原來他在Sora沈睡時（KH2前），在Sora留下了數碼化的自己及研究報告。賢者Ansem指出Sora的強大與特別，他在分出Nobody時仍能保持人類狀態，又能包容其他人的心，以及與很多人有強烈的絆，可能就是解救所有生命的關鍵。

Riku救醒Sora，同時也取得賢者的研究Data

Yen Sid宣佈考試結果，Riku成功成為Keyblade Master，但Sora因被黑暗乘虛而入、失去大部份力量而且差點被Xehanort變為真13機關容器而落選。為了守護7位光之公主，Yen Sid亦表示要訓練出7位光之守護者，此時Lea（Axel）意外地能使出Keyblade，而本身由Aqua傳承力量的Kairi亦加入。接回Birth by Sleep 0.2的結尾，Riku與Mickey一起進入暗之世界打算拯救Aqua，而Sora、唐老鴨、高飛狗就被派去尋回昔日力量，以及覺醒新力量的方法，終於，故事來到系列的最新作，Xehanort完結篇的－《Kingdom Hearts 3》。

本身已經在KH2使用過Keyblade的Kairi ，亦有望成為光之守護者（但她本身也是7位光之公主其中之一）

【Kingdom Hearts III】王國之心3 中文版發售日、豪華版特典公布
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