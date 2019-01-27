【TpGS2019】《生化危機2重製版》製作人平林良章　親述視角設計

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）在台北電玩展期間上市，製作人平林良章也來到台北國際電玩展的 PlayStation 舞台現場展示遊戲的「第四倖存者」內容。並且在舞台活動後接受媒體訪問，透露《惡靈古堡 3》（生化危機3）的重製開發並非不可能。

【《惡靈古堡 2 重製版》製作人平林良章專訪】

Q：「GHOST SURVIVER」的三個角色是否會有新的冒險路線？

平林：是一樣的冒險路線，透過主選單可以直接選到軍火店老闆 Robert Kendo，拉昆市市長 Michael Warren 的女兒，以及安布雷拉保安組織的未知成員，這個模式是以假設這三個人沒有被僵屍殺害，還有什麼生存的後路。

Ｑ：本作的視角又跟七代有相當大的不同，實際上開發時有什麼特別之處？

平林：我們與監製討論怎麼開發這次的重置版，不管是傳統攝影機視角，還是七代的第一人稱視角，或者是四到六代過肩視角都有審視過。但比起里昂、克雷兒這些人類，我們更想強調僵屍的存在，所以才決定採用這樣的視角呈現，並提供比較現代化的遊戲方式。

製作人平林良章專訪（gamebase）

Ｑ：上市有玩家覺得本次內容太短，都通關了，是否會有今後對這些忠實粉絲增加的本篇故事內容？

Ａ：相當厲害呢這些玩家，但我們已經製作了完全致敬原版的的內容，我們不覺得原版份量很少，這次是讓玩家體驗二代故事，並具有真實的體驗，但不會刻意塞入其他不存在的要素。我們會想為了故事更有真實性來添加素，但再追加其他要素我是覺得不必要的，我們都非常尊敬原版內容。

Ｑ：在 1998 年二代問世後，隔年的三代據說是為了補完二的劇情內容，經過這麼多年，重製版的二代有一些元素是否用來準備製作三代的重製版？

A：經過 21 年歲月，累積至今我們在本作開發上，加入差不多在故事上相近時間軸的三代內容，其實算是合情合理的設計。我們會想做這樣的重製版，也是因為玩家熱切盼望的結果，如果玩家再度興起要三代重製的聲浪，或許就會製作了。

《生化危機2重製》@TpGS2019（gamebase）

Q：忠實玩家有聲音反應，是否可能以傳統視角呈現新引擎的玩法，透過更新方式推出呢？

A：這方面沒有規劃，非常抱歉。畢竟我們絞盡腦汁的之後的選擇就是現在遊戲的樣夢，就算硬是製作固定攝影機視角，但是並不有趣的話，現在的 CAPCOM 是不會做這樣的事情的。

Q：本作的豆腐使用的刀子有耐久性嗎？

A：你體驗過了嗎？其實本作的豆腐，我可以提示的是這次的附屬武器可以在迴避時使用，並請玩家請回想過去一、二、三代的玩法，而不是四、五、六看到僵屍就殺的玩法，過去為了保持刀子耐久度，甚至會需要受點傷來替代，這點希望玩家多多思考豆腐模式的攻略法

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁（按此前往）

《生化危機2重製》製作人平林良章@TpGS2019（gamebase）

Q：原版里昂是與女友分手後來到拉昆市，但這次不採用這設定的原因是？

A：我們相當尊敬原作，但為了呈現更真實的劇情，如果採用里昂當初被女友甩了隔天就來到拉昆市，無法合理解釋大量僵屍的出現，因此改為里昂隔了很久一段時間才來到，這樣僵屍才能隨著時間慢慢增加具有合理性

Q：本作採用了中文聲音的表現，感覺實際表現如何？

A：Capcom 非常在意亞洲玩家，所以才會有繁體中文與簡體中文的介面化，這次更作為一個挑戰才加入中文配音，我個人實際感覺不同國家使用的不同語言與聲調，如果讓日本人來選角匹配中文的感覺並不恰當，我們是透過 CAPCOM ASIA 來挑選合適的中文配音人選。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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