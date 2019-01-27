【TpGS2019】超級機器人大戰DD 最新情報《惡魔人》死麗濡將登場

萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment Inc.）預定於 2019 年在台港澳日等地區發行，目前官網預約註冊活動人數超過十萬人以上的《超級機器人大戰》系列最新手機遊戲《超級機器人大戰DD》，也特地藉著本屆台北電玩展的開展，邀請系列製作總監「寺田貴信」、遊戲製作人「赤井雅俊」、原創主角機機體設計師「大張正己」、女主角「大門惠留」配音聲優「長久友紀」等眾多來賓來台，除了在舞台現場公開遊戲最新情報外，也與現場玩家們一起同樂，讓現場粉絲們都能滿載而歸。

在今天活動一開始，首先赤井製作人先針對遊戲內容進行介紹。《超級機器人大戰DD》為官方目前預定於 2019 年在台港澳日手機上推出的系列最新手機遊戲，遊戲中除了重現《機戰》系列 SRPG 玩法特色外，還搭載了手機玩家們熟悉的 AUTO 自動戰鬥功能，加上包括《惡魔人》等在內豐富參戰作品，讓玩家們在手機上也能享受《機戰》系列獨特爽快的模擬戰略與精彩戰鬥動畫演出魅力！

按圖看看《2019台北國際電玩展》現場實況▼

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接下來，赤井製作人也為現場玩家們帶來最新的宣傳影片讓玩家們欣賞。在最新宣傳影片中，除了收錄精彩戰鬥演出外，還公開了包括眾多新登場原創機體角色的最新畫面，讓玩家們可以透過影片，先來確認這次新登場原創機體與角色的最新模樣！

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而在舞台活動最後，官方也舉辦猜謎大會，並宣布贈送今天四位特別來賓簽名特製海報作為獎品，也為今天的活動帶來最後的高潮，讓今天參與活動的粉絲們豐收而回！

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而赤井製作人也表示，目前本作事前登錄預約註冊活動也正在官網火熱展開中，官方也會在官方粉絲團隨時發布最新情報，玩家們只要對官方貼文「按讚」，即可完成事前登錄，領取豐富好康預約註冊特典，讓自己在遊戲開始後能更加得心應手，順利通關收集到自己喜歡想要的機體使用！

（gamebase）

在活動結束後，赤井製作人與寺田總監也特地接受媒體採訪，為玩家們帶來有關這次《DD》的最新情報，讓玩家們可以為即將到來的《DD》四世界跨界之戰預作準備！

Q、機體專武的取得都需要靠抽卡才能取得，會否對玩家造成很大障礙？

赤井：這次除了抽卡之外，其實也有其他方式取得特殊武器，但這次主要方針來說還是以卡牌為主。另外，如登入領獎與活動也會配發，所以雖然主要是轉蛋，但無課玩家也可以取得專武。

Q、這次的戰鬥有點即時回合，是以機體的速度決定行動回合，而不是系列傳統的回合制，之所以如此設計的理由？

寺田：這次跟以往不同是，因為是手機版有加入 AUTO 功能，如果回合制對玩家來說可能會不方便，所以才用機體速度來決定行動順序。對手遊玩家來說這樣會比較方便。以往《機戰》每個回合都要手動作回合結束，這次自動就會自動循環，攻擊會比較方便。



Q、這次有四大世界攻略，這是比照以往超級跟擬真兩種路線選擇的方式嗎？

寺田：那是因為想把作品讓《機戰》每個世代都能玩到自己喜歡的內容，所以才這樣設計，讓玩家都可以玩到自己想玩的部分。

《超級機器人大戰DD》@TpGS2019（gamebase）

Q、四個世界是一開始就可以選擇嗎？還是會像這次 CBT 版本一樣從某世界開始？

赤井：對。一開始就可以直接自由選擇。



Q、這次會加入《惡魔人》的理由？

寺田：原本自己二十年前就想加入，但之前都沒機會。因為怕玩家會覺得遊戲明明是《機器人大戰》，但它不是機器人，怕大家會很在意。但其實最近有一款台灣還沒上市，日本已經上市很久的系列手遊，裡面有很多不是機器人的作品也都有參戰，加上這次《DD》是第一次海外上市，既然第一次海外，就想來作個挑戰，所以就放進去了。

Q、《惡魔人》作品中還有其他角色參戰嗎？

寺田：會，也都會有其他角色參戰。例如有個女惡魔「死麗濡」（シレーヌ），這個角色就會參加。

《超級機器人大戰DD》@TpGS2019（gamebase）

Q、《惡魔人》這些原創角色，以後在家機版也有機會出現？

寺田：這次是為了《DD》特別準備的，所以目前就是《DD》才有。



Q、在遊戲中，四個世界是可以互相往來的？例如在世界一拿到的機體，也可以拿到其他世界用？

赤井：全部都是可以共用的。



Q、會有隱藏機體要素？

赤井：這次沒有特別隱藏角色，但因為手遊會一直營運下去，所以會可能再追加其他角色。



Q、會跟《α》或《OG》的原創角色連動？

寺田：《α》目前還沒有這個預定。



赤井：《OG》目前也沒有預定，但如果之後遊戲上了，是看玩家反應，如果玩家想要，我們還是會作考慮。

《超級機器人大戰DD》（gamebase）

Q、日後活動會台港澳日同步？還是會分地區？

赤井：基本上因為這次是台港澳日同時上市，營運也都是同樣時程，更新的活動與轉蛋都是同樣時間，但如果有季節或特殊活動，可能會針對台灣玩家去特別設計，但基本上都會是同時上市。



Q、這次《DD》有加入很多戰鬥演出動畫，會不會導致遊戲變得很大？

赤井：我們會盡可能去縮小，但目前還在開發中，還沒決定大小。基本上會考慮玩家網路使用狀況去調整，會盡量讓玩家們不要有很大負擔。



Q、在故事面上，《機戰》系列在混合作品時，都會改編原作內容，如讓原本會死的人不會掛；《DD》這方面會依照原作去作，還是同樣會修改？

寺田：基本上會依照系列世界觀去作，會是一個假想劇情，所以會跟原作有所差異。



Q、以往系列玩家在戰鬥時，都會播放熟悉的機體或作品的經典配樂 BGM，《DD》也會有？

赤井：目前是有預定今後專門為一個某作品活動，到時就會在活動期間可以聽到這個音樂，但因為現在是每個世界都混在一起，會比較難這麼作，但今後如果是以作品為主題活動，就會這麼作。



《超級機器人大戰DD》死麗濡即將登場（gamebase）

Q、所以今後會以特定作品來進行活動？那玩家練機體是不是該平均練？這樣才能跟上各作品活動？

赤井：我們活動雖然會考慮辦單作品活動，但會考慮遊戲平衡，所以玩家不用勉強去練不想練的機體，不會讓玩家們說一定要某機體才能攻略。

Q、香港台灣有些作品機體名稱會有所不同（如「Gundam」，台灣稱「鋼彈」，香港稱「高達」），這方面會去修改？

寺田：這次都有分開，如《鋼彈》就有分「鋼彈」與「高達」兩種台港稱呼，但如果官方就只有提供一種翻譯，就會固定用一種，但如果是兩種就會分開用。



Q、先前還沒收錄《鐵血孤兒》，這次搶先在《DD》收錄的理由是？

寺田：因為這次算是系列玩法完全移植的第一款手遊，還會在台灣香港推，加上《鐵血孤兒》也是在台港很紅的作品，所以才讓它在手機版推出。當初《X》、《DD》跟《T》在開發的時候，就有想過要針對最新參戰作品去作分散，讓玩家不會因為這樣就只去玩某款作品，而是可以三款都來玩。

《超級機器人大戰DD》@TpGS2019（gamebase）

Q、以往玩家戰鬥會選擇要用哪個招式去攻擊，但《DD》把招式簡化到只有普攻跟必殺，會讓玩家覺得戰鬥中能選擇的項目變少？

赤井：手遊上要把戰鬥作簡單，玩家才不會玩得太困難，所以原本就想把戰鬥作簡略，但又不能讓戰略性都沒有；之前 CBT 有收到很多玩家意見，目前有針對這方面去修改。



Q、《DD》有考慮在東南亞推出？

赤井：目前還不確定，目前只想先把台港澳日作好，還沒一個確切的回答說會有。



Q、目前遊戲預定 2019 年推出，大約會是幾月或什麼時期？

赤井：目前還沒辦法說，基本上是今年，但也沒辦法確切說一定就是今年，因為還要把 CBT 玩家意見再作彙整。

《超級機器人大戰DD》@TpGS2019（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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